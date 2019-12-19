СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 19 декабря 2019 года

В очередном матче КХЛ СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на открытом воздухе 19 декабря на «Газпром Арене». Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.

СКА

На данный момент команда из Санкт-Петербурга имеет на своем счету 54 балла, благодаря чему она и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Уже в течение 12 матчей подопечные Алексея Кудашова никому не проигрывают. В данной удачной серии был отрезок, в котором СКА побеждал соперников в основное время.

В этих встречах «Армейцы» разгромили «Северсталь» (5:2) и «Куньлунь РС» (4:1), а также разобрались с «Сочи» (4:2), «Динамо» Рига (5:3) и ЦСКА (4:2).

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В двух следующих играх СКА одержал верх по буллитам. Питерцы были сильнее «Ак Барса» (1:1, 2:1) и московского «Динамо» (2:2, 1:0), после чего в овертайме они победили «Северсталь» (4:3).

ЦСКА

В Западной конференции московский клуб находится на втором месте. В 36 матчах текущего сезона столичная команда сумела заработать 53 балла.

В недавних шести встречах подопечные Игоря Никитина победили пять раз. А единственное поражение в этом отрезке «кони» потерпели от СКА (2:4).

До поединка с питерцами 2 декабря ЦСКА две игры провел на выезде. Сперва «армейцы Москвы» одолели «Трактор» (3:2), после чего в Магнитогорске они одержали верх над «Металлургом» Мг (3:1).

4 декабря ЦСКА переиграл «Динамо» Москва (2:1), а несколькими днями позже коллектив Игоря Никитина разгромил минское «Динамо» (5:2). В последнем матче столичный клуб разобрался с рижским «Динамо» (4:1).

Прогноз

Победа СКА в Армейском дерби оценивается в 2,60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу ЦСКА — 2,50.

Эти две команды, безусловно, будут сражаться за победу, которая может принести лидерство в Западной конференции. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0