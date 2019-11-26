«Питтсбург» — «Калгари». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 26 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Матч состоится 26 ноября на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Калгари».

«Питтсбург»

После 23 матчей регулярного первенства клуб, представляющий Пенсильванию, набрал 28 очков, в результате чего команда расположилась на четвертой позиции в зачете Столичного дивизиона.

Но последние выступления коллектива могут негативно сказаться на турнирном положении. В недавних шести встречах подопечные Майка Салливана победили всего два раза.

В середине ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» гости оказались слабее «Рейнджерс» в овертайме (2:3), после чего «Питтсбург» уступил «Нью-Джерси» (2:1). Но эти неудачи сгладила уверенная победа над «Торонто» (6:1).

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Затем «Пенс» дважды противостояли «Айлендерс». В обоих встречах «Пингвинз» уступили клубу из Нью-Йорка в дополнительное время (4:5; 3:4). А чуть позже в родных стенах коллектив Салливана разобрался с «Нью-Джерси» (4:1).

«Калгари»

Канадский клуб из одноименного города в провинции Альберта застрял в нижней части таблицы Тихоокеанского дивизиона. С 25 баллами, добытыми в 26 играх, команда идет шестой.

«Калгари» не мог порадовать своих фанатов победой в течение шести матчей кряду. Все началось с домашнего поражения от «Сент-Луиса» в овертайме (2:3).

А затем «огоньки» проиграли «Далласу» (1:3). 16 ноября подопечные Билла Питерса пропустили трешку от «Аризоны» (0:3), а спустя пару дней они всухую были разгромлены «Вегасом» (0:6).

Чуть позже «Калгари» оказался слабее «Колорадо» (2:3) и «Сент-Луиса» (0:5), но 23 ноября канадцы наконец-то обыграли соперника. В серии послематчевых бросков они взяли верх над «Филадельфией» (2:2, 1:0).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» в грядущем противостоянии оценивается коэффициентом 2,11, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4,20, а на победу «Калгари» — за 2,95.

Несмотря на отсутствие капитана Сидни Кросби, «Пенс» у себя дома должны обыгрывать «Калгари», который сейчас находится не в лучшей форме. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,66. 0