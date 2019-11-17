«Флорида» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 17 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 17 ноября на арене «BB&T-центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Рейнджерс».

«Флорида»

Клуб из города Санрайз сыграл в 19 поединках сезона, в ходе которых он заработал 23 балла и занял 3 место в таблице Атлантического дивизиона.

После домашней победы над «Детройтом» (4:0) «коты» проиграли в двух следующих матчах. Сперва в родных стенах хозяева в овертайме уступили «Вашингтону» (4:5), а затем в Нью-Йорке «Флорида» оказалась слабее «Айлендерс» (2:1).

10 ноября подопечные Джоэля Кенневилля в серии буллитов взяли верх над «Рейнджерс» (5:5, 1:2). А спустя несколько дней в послематчевых бросках «коты» разобрались с «Бостоном» (4:4, 1:2).

Все прогнозы на НХЛ

В домашнем поединке на арене «BB&T-центр» «Флорида» потерпела поражение от «Виннипега» (3:4).

«Рейнджерс»

Сейчас в активе коллектива из Нью-Йорка имеется 17 матчей, в которых команде удалось заработать 18 баллов. Это дает ей право занять 6 место в таблице Столичного дивизиона.

После победы над «Тампой-Бэй» (4:1) «синерубашечники» взяли верх над «Нэшвиллом» (1:2). А через несколько дней на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева были разгромлены «Оттавой» (2:6).

Затем «Рейнджерс» сумел победить «Детройт» (5:1) и «Каролину» (2:4), а 10 ноября подопечные Дэвида Куинна в послематчевых бросках оказались слабее «Флориды» (5:5, 1:2).

Следующий поединок клуб из Нью-Йорка выиграл в овертайме у «Питтсбурга» (3:2), а вот 15 ноября «синерубашечники» с крупным счетом были биты «Тампой» (9:3).

Прогноз

На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,95, на ничью — 4,40, а на победу «Рейнджерс» — 3,20.

Наш прогноз на матч — «Флорида» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0