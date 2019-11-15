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    Выстоит ли «Рейнджерс» в поединке с «Тампой»?

    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
    Артемий Панарин
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 15 ноября на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс».

    «Тампа-Бэй»

    Сейчас коллектив из штата Флорида с 18 баллами в активе занимает 6 место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    В нынешнем сезоне регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» уже встречалась с «Рейнджерс». На «Мэдисон Сквер Гарден» гости потерпели поражение (4:1).

    После этого поединка в овертайме «молнии» взяли верх над «Нью-Джерси» (6:7), но 2 ноября подопечные Джона Купера вновь проиграли, уступив «Айлендерс» (5:2).

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    Затем «Тампа-Бэй» на выезде победила «Баффало» (2:3), а 9 ноября клуб из штата Флорида взял верх над «мечами» уже дома (5:3).

    «Рейнджерс»

    На данный момент клуб из Нью-Йорка успел принять участие в 16 матчах регулярного первенства. В этих поединках команда заработала 18 очков и заняла 6 место в таблице Столичного дивизиона.

    После победы 30 октября над «Тампой» (4:1) «синерубашечники» разобрались с «Нэшвиллом» (1:2), а затем подопечные Дэвида Куинна были разгромлены «Оттавой» (2:6).

    7 ноября «Рейнджерс» взял верх над «Детройтом» (5:1), а на следующий день клуб из Нью-Йорка разобрался с «Каролиной» (2:4).

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    Чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева в результативном противостоянии с «Флоридой» оказались слабее оппонентов в серии буллитов (5:5, 1:2), а 13 ноября «Рейнджерс» в овертайме одолел «Питтсбург» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 4,60, а на победу «Рейнджерс» — 3,50.

    Сейчас клуб из Нью-Йорка постепенно приходит в себя после неудач на старте сезона. В Тампе гости дадут бой «молниям». Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» с форой +1,5 с коэффициентом 1,64. 0

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