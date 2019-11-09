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    Как сыграет «Бостон» против слабейшей команды Востока?

    «Детройт» — «Бостон». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Детройт» — «Бостон»
    Коннор Клифтон
    В очередной игре НХЛ «Детройт» будет принимать «Бостон» Матч состоится 9 ноября на «Литл Сесарс Арене». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Бостон».
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    Хоккей. НХЛ 09 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.65
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.77
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    «Детройт»

    В 17 матчах сезона клуб из штата Мичиган набрал только 9 очков. Сейчас это худший показатель среди всех представителей Востока. Поэтому команда находится на последнем месте в таблице.

    30 октября «крылья» сумели прервать серию из поражений, которая составляла 8 поединков. В родных стенах хозяева одолели «Эдмонтон» (3:1), разбавив неудачи победой.

    А после этого подопечные Джеффа Блэшилла вновь начали терять очки. «Детройт» проиграл «Каролине» (7:3), а также уступил «Флориде» (4:0).

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    Затем красно-белые были разгромлены «Нэшвиллом» (1:6) и «Рейнджерс» (5:1).

    «Бостон»

    В 15 матчах регулярного чемпионата коллектив, представляющий штат Массачусетс, набрал 24 балла. Сейчас команда находится на второй строчке в зачете Восточной конференции.

    20 октября черно-золотые в Канаде в овертайме проиграли «Торонто» (4:3). Но после этого подопечные Брюса Кэссиди победили в шести играх кряду.

    «Бостон» сумел взять верх над «Торонто» (4:2), над «Сент-Луисом» (3:0) и над «Рейнджерс» (4:7). Затем «медведи» разгромили «Сан-Хосе» (5:1) и «Оттаву» (5:2).

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    5 ноября у себя дома клуб из штата Массачусетс разобрался с «Питтсбургом» (6:4), но на следующий день «Бостон» на выезде потерпел поражение от «Монреаля» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Детройта» в этом поединке букмекеры предлагают коэффициент 3,40, ничья оценивается в 4,40, а успех «Бостона» — в 1,89.

    Сейчас «крылья» не в состоянии оказать достойное сопротивление «медведям». Наш прогноз — победа «Бостона» в матче с коэффициентом 1,53. 0

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    «Детройт» — «Бостон». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Детройт» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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