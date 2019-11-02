СКА — «Локомотив». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 2 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Локомотив». Матч состоится 2 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Локомотив».

СКА

Из-за неудачных выступлений в последних матчах команда из Санкт-Петербурга опустилась на 4 строчку в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас на счету этого коллектива имеется 30 баллов.

После уверенной выездной победы над «Торпедо» (1:4) «Армейцы» потеряли очки в следующих 5 поединках. Сперва СКА уступил «Авангарду» (3:2) и «Нефтехимику» (2:1), а затем в очередной раз команда проиграла «Спартаку» (2:3).

Неудачей обернулась и вторая встреча с «нефтяниками», в которой коллектив Алексея Кудашова оказался слабее по буллитам (2:2, 0:1). После этого питерцы в овертайме не справились с «Локомотивом» (4:3).

Все прогнозы на КХЛ

Но 28 октября СКА в послематчевых бросках взял верх над «Северсталью» (1:1, 2:3). Таким же образом питерцы одолели и «Витязь» (2:2, 0:1).

«Локомотив»

На данный момент команда из Ярославля находится на 8 строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 22 очка.

В первом поединке под руководством нового тренера Майка Пелино его подопечные дома потерпели поражение от «Трактора» (1:2). Но затем «Локомотив» выиграл 2 матча.

Сперва «железнодорожники» в овертайме взяли верх над «Барысом» (3:2), а чуть позже в дополнительное время они разобрались с питерским СКА (4:3).

29 октября в Нижнем Новгороде гости оказались слабее «Торпедо» (2:1), а через пару дней «Локо» в Финляндии разгромил «Йокерит» (1:4).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,52, на ничью — 4,70, а на победу «Локомотива» — 5,50.

В Санкт-Петербурге встретятся команды, пытающиеся выбраться из игрового кризиса. В очном противостоянии атака обоих коллективов постарается проявить себя с лучшей стороны. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,64. 0