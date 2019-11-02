«Нэшвилл» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 2 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 2 ноября на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Рейнджерс».

«Нэшвилл»

В 13 поединках регулярного первенства коллектив, представляющий штат Теннесси, сумел добыть 18 очков. Сейчас команда идет третьей в общем рейтинге Запада.

Потерпев поражение от «Аризоны» (5:2), а затем и от «Флориды» по буллитам (2:2, 0:1), «Предс» выиграли следующие 4 поединка.

23 октября в родных стенах подопечные Питера Лавиолетта разгромили «Анахайм» (6:1), а чуть позже они уверенно разобрались с «Миннесотой» (4:0).

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Затем в овертайме «Нэшвилл» одолел «Тампу-Бэй» (2:3) и победил «Чикаго» (3:0). Но через несколько дней «горничные коты» в дополнительное время оказались слабее «Калгари» (5:6).

«Рейнджерс»

В нынешнем розыгрыше НХЛ клуб из Нью-Йорка успел принять участие в 10 играх. За все это время команда смогла набрать лишь 9 очков, из-за чего она идет 13 в таблице Востока.

С 12 по 23 октября «синерубашечники» проиграли пять поединков подряд. Коллектив Дэвида Куинна был разгромлен «Эдмонтоном» (1:4), «Нью-Джерси» (5:2) и «Вашингтоном» (5:2).

Но затем «Рейнджерс» уступал менее крупно. Команда из Нью-Йорка потерпела поражение от «Ванкувера» (2:3) и от «Аризоны» в овертайме (2:3). А спустя несколько дней «синерубашечники» победили «Баффало» (6:2).

28 октября «Рейнджерс» в очередной раз потерял очки, проиграв «Бостону» (4:7), но чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева одолели «Тампу-Бэй» (4:1).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 1,88, ничья оценивается коэффициентом 4,30, а успех «Рейнджерс» — в 3,50.

Несмотря на то что фаворитами противостояния являются «горничные коты», «синерубашечники» легко не сдадутся. Зрителей ожидает результативная встреча. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0