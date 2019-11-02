ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова» «Калгари»НХЛ. «Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла», «Монреаль» обыграл «Вегас» «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»
  • 08:34
    • «Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» нанес поражение «Денверу»
  • 07:05
    • Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»
  • 00:58
    • Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом
  • 00:17
    • Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже
  • 21:25
    • «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел на ЦСКА в Кубке России
    Все новости спорта

    В Нэшвилле команды будут забивать много

    «Нэшвилл» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 2 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Нэшвилл» — «Рейнджерс»
    Данте Фаббро
    В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 2 ноября на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Рейнджерс».

    «Нэшвилл»

    В 13 поединках регулярного первенства коллектив, представляющий штат Теннесси, сумел добыть 18 очков. Сейчас команда идет третьей в общем рейтинге Запада.

    Потерпев поражение от «Аризоны» (5:2), а затем и от «Флориды» по буллитам (2:2, 0:1), «Предс» выиграли следующие 4 поединка.

    23 октября в родных стенах подопечные Питера Лавиолетта разгромили «Анахайм» (6:1), а чуть позже они уверенно разобрались с «Миннесотой» (4:0).

    Все прогнозы на хоккей

    Затем в овертайме «Нэшвилл» одолел «Тампу-Бэй» (2:3) и победил «Чикаго» (3:0). Но через несколько дней «горничные коты» в дополнительное время оказались слабее «Калгари» (5:6).

    «Рейнджерс»

    В нынешнем розыгрыше НХЛ клуб из Нью-Йорка успел принять участие в 10 играх. За все это время команда смогла набрать лишь 9 очков, из-за чего она идет 13 в таблице Востока.

    С 12 по 23 октября «синерубашечники» проиграли пять поединков подряд. Коллектив Дэвида Куинна был разгромлен «Эдмонтоном» (1:4), «Нью-Джерси» (5:2) и «Вашингтоном» (5:2).

    Но затем «Рейнджерс» уступал менее крупно. Команда из Нью-Йорка потерпела поражение от «Ванкувера» (2:3) и от «Аризоны» в овертайме (2:3). А спустя несколько дней «синерубашечники» победили «Баффало» (6:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    28 октября «Рейнджерс» в очередной раз потерял очки, проиграв «Бостону» (4:7), но чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева одолели «Тампу-Бэй» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Нэшвилла» в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 1,88, ничья оценивается коэффициентом 4,30, а успех «Рейнджерс» — в 3,50.

    Несмотря на то что фаворитами противостояния являются «горничные коты», «синерубашечники» легко не сдадутся. Зрителей ожидает результативная встреча. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зволле — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
    • 18:31 28/10/2019     Давид Луис
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
    • 15:44 26/10/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • Вчера в 00:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Нэшвилл» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 2 ноября 2019 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России Вчера в 23:100
  • 10:41
    • ЦСКА может арендовать игрока «Монако»
  • 07:51
    • Объявлена дата боя Поветкина с Хантером
  • 11:56
    • Пиоли: Приближаются сложные матчи, но «Милан» должен подойти к ним без страха
    Дивок Ориги Футбол Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар«Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти Вчера в 15:020
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 11:40
    • Видаль отказал китайскому клубу, чтобы вернуться в Италию
  • 11:25
    • Ибрагимович получил предложение из Австралии
  • 11:11
    • Шимански — лучший игрок «Динамо» в октябре
    «Зенит» — «Томь» Футбол Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Зенита» в Кубке России Вчера в 00:580
  • 10:57
    • «Зенит» установил ценник на Азмуна
  • 10:26
    • Матч «Барселона» — «Славия» признан игрой повышенного риска
  • 10:08
    • Тедеско: Сказал Тилу забыть о том, сколько за него заплатили
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие