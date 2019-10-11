«Йокерит» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 11 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Минск. Матч состоится 11 октября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Минск.

«Йокерит»

За 13 игр регулярки команда из города Хельсинки набрала 15 очков. Это позволило ей подняться на 7 место в турнирной таблице Западной конференции.

После трехматчевой серии поражений «джокеры» 23 сентября смогли крупно переиграть «Локомотив» (1:4), но через 2 дня этот коллектив уже сам был разгромлен ЦСКА (1:5).

Затем подопечные Лаури Марьямяки победили в четырех поединках кряду. На своей арене «Йокерит» одолел «Автомобилист» (4:2), а чуть позже в овертайме оказался сильнее московского «Динамо» (1:2).

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2 октября «джокеры» в Нижнекамске взяли верх над «Нефтехимиком» (1:2), а спустя неделю на «Хартвалл Арене» хозяева в дополнительное время разобрались с «Сочи» (3:2).

«Динамо» Минск

На данный момент коллектив из Минска успел принять участие в 15 поединках в рамках КХЛ. За этот период команда набрала 15 очков и заняла 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

Но последние результаты не могут считаться удачными. С 24 сентября по 9 октября динамовцы проиграли 5 матчей из 7.

Сперва подопечные Крэйга Вудкрофта уступили «Торпедо» в овертайме (4:3), «Северстали» по буллитам (2:2, 1:0), а также потерпели поражение от «Нефтехимика» в серии послематчевых бросков (4:4, 2:1).

Затем «зубры» в дополнительное время одолели «Сочи» (2:1) и взяли верх над «Трактором» (5:3). Но несколькими днями позже «Динамо» Минск дома не справилось с «Ак Барсом» (2:4), а затем в Латвии оказалось слабее «Динамо» из Риги (3:2).

Прогноз

Победа «Йокерита» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,47, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,20, а на победу «Динамо» Минск — 5,60.

Эти два коллектива являются прямыми конкурентами за места в плей-офф. В очных встречах они будут бороться за нужный результат. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,60. 0