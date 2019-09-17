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    Ждать ли нам голов от лидеров Восточной конференции?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард»
    Хоккеист «Автомобилиста»
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч состоится 17 сентября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
  • 2
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    «Автомобилист»

    На данный момент команда из Екатеринбурга еще ни разу не проиграла в регулярке КХЛ. За 6 матчей этот коллектив заработал 12 очков и занял 1 место в Восточной конференции.

    Лишь в двух встречах подопечные Мартемьянова не смогли решить исход игры в основное время. К примеру, в первом туре «авто» лишь в дополнительное время справился с «Северсталью» (3:2).

    А в домашнем поединке против «Металлурга» Мг дело и вовсе дошло до послематчевых бросков, где екатеринбуржцы взяли верх (1:1, 2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После победы над «сталеварами» «Автомобилист» на выезде обыграл «Салават Юлаев» (0:2), а в матче 14 сентября команда вновь победила, расправившись с «Нефтехимиком» (3:5).

    «Авангард»

    В отличие от ближайшего соперника, «ястребы» пару раз уступали оппонентам в регулярке. Но с 8 очками, заработанными в 6 матчах, команда является одним из лидеров Восточной конференции.

    Начав сезон в КХЛ с двух побед кряду над ЦСКА (1:3) и «Йокеритом» (1:3), подопечные Боба Хартли проиграли «Северстали» (1:5).

    После этого омский клуб одолел «Торпедо» (4:2) и взял верх над «Спартаком» в овертайме (2:3).

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    В шестой встрече турнира «Авангард» отправился в Нижний Новгород, где не смог ничего показать в матче с «Торпедо», уступив хозяевам (3:0).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,01, на ничью — 4,20, а на победу «Авангарда» — 3,15.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,65. 0

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    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 17 сентября 2019 года . Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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