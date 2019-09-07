«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 7 сентября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Салават Юлаев».

«Сибирь»

Команда из Новосибирска просто здорово начала сезон. В первом матче в рамках регулярного чемпионата подопечные Николая Заварухина переиграли «Амур» (2:1).

Статистически «снеговики» превзошли «тигров» в атаке, реализовав 4,76% бросков, а также хозяева оказались лучшими в обороне. 28 ударов соперников были отражены, 15 выстрелов — заблокированы.

Во второй домашней встрече «Сибирь» не порадовал гостеприимностью «Адмирал». Сибиряки не оставили «морякам» никаких шансов, разгромив оппонентов (5:1).

«Салават Юлаев»

На стартовом отрезке сезона КХЛ команда из Уфы вынуждена была на несколько дней задержаться в Китае. В двух турах подряд подопечные Николая Цулыгина сыграли с «Куньлунь Ред Стар».

Первую встречу гости могли провалить еще в основное время, но благодаря двум шайбам, заброшенным в третьем периоде, «юлаевцы» перевели игру в овертайм, но и там победил не был определен.

А вот в серии буллитов сильнее оказались представители Китая, переиграв в итоге «Салават Юлаев» (3:3, 3:2).

Но в следующем матче против того же соперника уфимцы взяли реванш и одолели хозяев (0:2).

Прогноз

На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,26.

Наш прогноз на матч — победа «Сибири» в матче с коэффициентом 2,07. 0