«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года

«Сибирь»
Команда из Новосибирска просто здорово начала сезон. В первом матче в рамках регулярного чемпионата подопечные Николая Заварухина переиграли «Амур» (2:1).
Статистически «снеговики» превзошли «тигров» в атаке, реализовав 4,76% бросков, а также хозяева оказались лучшими в обороне. 28 ударов соперников были отражены, 15 выстрелов — заблокированы.
Во второй домашней встрече «Сибирь» не порадовал гостеприимностью «Адмирал». Сибиряки не оставили «морякам» никаких шансов, разгромив оппонентов (5:1).
«Салават Юлаев»
На стартовом отрезке сезона КХЛ команда из Уфы вынуждена была на несколько дней задержаться в Китае. В двух турах подряд подопечные Николая Цулыгина сыграли с «Куньлунь Ред Стар».
Первую встречу гости могли провалить еще в основное время, но благодаря двум шайбам, заброшенным в третьем периоде, «юлаевцы» перевели игру в овертайм, но и там победил не был определен.
А вот в серии буллитов сильнее оказались представители Китая, переиграв в итоге «Салават Юлаев» (3:3, 3:2).
Но в следующем матче против того же соперника уфимцы взяли реванш и одолели хозяев (0:2).
Прогноз
На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,26.
Наш прогноз на матч — победа «Сибири» в матче с коэффициентом 2,07. 0