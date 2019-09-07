ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радамель ФалькаоФалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий состав Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
  • 13:08
    • Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
  • 13:19
    • Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира
  • 13:10
    • Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Шотландия — Россия
  • 12:38
    • Карапетян пристыдил Боннучи за его поступок в матче Евро-2020
  • 12:21
    • Андрееску поделилась своими ожиданиями от финала US Open
  • 11:52
    • Роналдиньо стал послом туризма от Бразилии
  • 10:14
    • Мхитарян о переходе в «Рому»: Главную роль сыграла смена тренера
    Все новости спорта

    Сможет ли «Сибирь» справиться с очередным соперником?

    «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз на «Сибирь» — «Салават Юлаев»
    Хоккеист ХК «Сибирь»
    В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 7 сентября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Салават Юлаев».
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.20
  • Играть!
    •

    «Сибирь»

    Команда из Новосибирска просто здорово начала сезон. В первом матче в рамках регулярного чемпионата подопечные Николая Заварухина переиграли «Амур» (2:1).

    Статистически «снеговики» превзошли «тигров» в атаке, реализовав 4,76% бросков, а также хозяева оказались лучшими в обороне. 28 ударов соперников были отражены, 15 выстрелов — заблокированы.

    Во второй домашней встрече «Сибирь» не порадовал гостеприимностью «Адмирал». Сибиряки не оставили «морякам» никаких шансов, разгромив оппонентов (5:1).

    «Салават Юлаев»

    На стартовом отрезке сезона КХЛ команда из Уфы вынуждена была на несколько дней задержаться в Китае. В двух турах подряд подопечные Николая Цулыгина сыграли с «Куньлунь Ред Стар».

    Первую встречу гости могли провалить еще в основное время, но благодаря двум шайбам, заброшенным в третьем периоде, «юлаевцы» перевели игру в овертайм, но и там победил не был определен.

    А вот в серии буллитов сильнее оказались представители Китая, переиграв в итоге «Салават Юлаев» (3:3, 3:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Но в следующем матче против того же соперника уфимцы взяли реванш и одолели хозяев (0:2).

    Прогноз

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,26.

    Наш прогноз на матч — победа «Сибири» в матче с коэффициентом 2,07. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шотландия — Россия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 21:45
    •  3.82
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эстония — Белоруссия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Словения — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Бельгия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Австрия — Латвия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Кипр — Казахстан
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жоау Феликс
  • Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
    • 22:36 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     «МЮ» снова не выиграл
  • «Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул
    • 03:58 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года . Прогноз на «Сибирь» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца 04/09/2019 в 14:050
  • 10:01
    • Руководство «Ман Сити» собирается купить индийский клуб
  • 09:53
    • Азар должен дебютировать за «Реал» 14 сентября
  • 09:29
    • «МЮ» предложит Погба новый контракт
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?
  • 3.82
    •
  • 09:22
    • Жиру может переехать в MLS
  • 09:16
    • Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье
  • 09:07
    • Серена Уильямс вышла в финал US Open
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • 00:41
    • Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
  • 00:11
    • Финляндия взяла верх над Грецией, Босния разгромила Лихтенштейн
  • 23:56
    • Швейцария упустила победу над Ирландией, Дания разгромила Гибралтар
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие