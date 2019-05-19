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    «Сан-Хосе» в родных стенах победит «Сент-Луис»

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.75) и ставки на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 19 мая 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
    Иван Барбашев, «Сент-Луис»
    В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 19 мая 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 22:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис».

    «Сан-Хосе»

    В четвертом матче серии «Сан-Хосе» на выезде в упорной борьбе уступил «Сент-Луису» (1:2), позволив сопернику снова сравнять счет в серии (2:2). Теперь команды возвращаются на один матч на лед «Шаркс».

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    Единственную шайбу в поединке с «Блюз» забросил в большинстве ведущий нападающий Томаш Гертл с передач двух топ-защитников — Брента Бёрнса и Эрика Карлссона. Вратарь Мартин Джонс пропустил две шайбы с 22 бросков.

    «Сан-Хосе» провалил первый период, пропустив две шайбы, которые стали роковыми. Вскрыть оборону «Сент-Луиса» получилось лишь раз, и то в большинстве. Как видим, атака «Шаркс» выстреливает через матч, и это дает надежду команде на пятый поединок.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» уже дважды уступал в серии, но каждый раз отыгрывался. Теперь команду ждет тяжелое испытание в пятом поединке на льду «Сан-Хосе», и если «Блюз» удастся вырвать победу, она может стать ключевой на пути к финалу Кубка Стэнли.

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    Героями матча стали два российских форварда — Иван Барбашев открыл счет уже на 35-й секунде поединка, а Владимир Тарасенко был одним из ассистентов Тайлера Бозака, забрасывавшего в большинстве. Также отлично сыграл вратарь Джордан Биннингтон, отразив 29 из 30 бросков.

    Как только «Сент-Луису» удается задействовать свою игру в обороне, которая в регулярке входила в число десяти лучших в НХЛ, — команда побеждает. Но в атаке «Блюз» в любом случае выглядят слабовато.

    Прогноз

    В серии идет упорная борьба, но все же потенциал команды у «Сан-Хосе» повыше, и в критический момент (а пятый матч серии является именно таким), «Шаркс» должны оказаться сильнее. Тем более, играя дома — прогноз на победу «Сан-Хосе» в матче с коэффициентом 1,75. 0

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    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.75) и ставки на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 19 мая 2019 года. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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