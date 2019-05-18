Канада — Германия. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 18 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной Германии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Канада — Германия.

Канада

В четвертом матче на турнире Канада разобралась с Францией (5:2), одержав третью победу подряд, и всего у канадцев три победы в четырех матчах после единственного поражения в первом туре от Финляндии (1:3).

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В игре с французами ворота Канады защищал Картер Харт, отразив 21 из 23 бросков, но с немцами, вероятно, в старте выйдет Мэтт Мюррей. Снова блестяще выглядел форвард Энтони Мэнта, оформив дубль, по шайбе забросили Марк Стоун, Энтони Сирелли и защитник Дарнел Нерс.

В последних трех матчах Канада забросила 19 шайб, но и пропустила тоже немало — семь. Канадцы играют в своем привычном стиле: «забросим сколько захотим, пропустив сколько сможете забросить», но запаса прочности все же не хватает.

Германия

В прошлом матче Германия одержала волевую победу над хозяевами чемпионата мира Словакией (3:2), и остаются одной из трех сборных (вместе с Россией и Швейцарией), еще не проигрывавших на турнире. Однако впереди у немцев встречи с Канадой, США и Финляндией. Впрочем, 12 набранных очков дают немцам почти 100% шансы на плей-офф.

В матче со Словакией ворота Германии защищал номинально первый номер Матиас Нидербергер, и сыграл блестяще, отразив 34 из 36 бросков, а лидеры атаки снова оформили для немцев три очка — Доминик Кахун отдал две передачи, Леон Драйзатль забросил победную шайбу, гол+пас также у Маркуса Айзеншмида.

Германия еще не играла с топ-сборными, но в играх с более слабыми или равными по классу соперниками выжала максимум возможного. Плюс ко всему немцы пропустили всего пять шайб, хотя с атакой есть проблемы, которые не решают в полной мере даже Кахун и Драйзатль.

Прогноз

Канада очевидный фаворит встречи, и скорее всего, в ней мы наконец-то увидим, как Германия пропускает больше двух шайб за матч — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,79. 0