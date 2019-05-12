ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииУроки большинства. Россия на классе обыграла Норвегию НеймарБезумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков Бенедикт ХеведесРПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо» в Химках, «Локомотив» разгромил «Рубин»
  • 08:03
    • «Голден Стэйт» стал первым финалистом Запада
  • 19:28
    • Сборная России начала ЧМ-2019 с разгрома Норвегии
  • 23:57
    • Сборная Чехии обыграла Швецию на ЧМ-2019
  • 23:46
    • Сборная США проиграла Словакии на чемпионате мира
  • 23:00
    • В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым
  • 21:21
    • Сборная России уступила Венгрии на юниорском ЧЕ
  • 20:56
    • «Локомотив» в большинстве разгромил «Рубин»
    Все новости спорта

    «Каролина» постарается засушить вторую игру с «Бостоном»

    «Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.76) и ставки на второй матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Бостон» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 22:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

    «Бостон»

    В первом матче финала Востока «Бостон» дома разобрался с «Каролиной» (5:2). «Брюинз» сумели взять инициативу в серии, но в идеале нужно выиграть и второй домашний матч, чтобы увереннее чувствовать себя затем в гостях.

    Все прогнозы на хоккей

    В первой игре отличились голами и очками все четыре пятерки «Бостона» — по шайбе забросили нападающие Патрис Бержерон, Крис Вагнер, Чарли Койл, защитник Стивен Кампфер, гол+пас сделал форвард Маркус Йоханссон, две передачи отдал Брэд Маршанд. Вратарь Туукка Раск также сыграл неплохо, отразив 29 из 31 бросков.

    «Бостон» открыл счет, но затем пропустил две шайбы, однако за счет характера и хорошей игры в большинстве переломил ход поединка в третьем периоде. Отметим также неплохую реализацию моментов и надежную игру Раска.

    «Каролина»

    «Каролина» проиграла первый матч финала на выезде, но задачу-минимум команда все еще может выполнить, если во второй встрече сравняет счет в серии. В таком случае перед двумя домашними матчами результат будет ничейным.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    По шайбе в ворота «Бостона» забросили топ-форвард Себастьян Ахо и Грег Маккегг, российский нападающий Андрей Свечников оказался в ударной тройке, и отличился результативной передачей, а вот голкипер Петр Мразек сыграл слабо — четыре пропущенные шайбы с 27 бросков.

    «Каролина» провела почти идеальные 40 минут — сравняла счет, вышла вперед, держала результат, но затем в третьем периоде команда рассыпалась в течение пары минуты — два удаления и две пропущенные шайбы.

    Прогноз

    «Каролина» неплохо выглядела в первой игре до начала третьего периода. Но результат не должен стать шоком для команды, ведь это только старт серии. Скорее всего, во втором матче нас ждет более осторожный хоккей — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Краснодар-2
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 16:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Байер — Шальке
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвегия — Чехия
  • Сегодня в 21:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Словакия — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рибери может выиграть с «Баварией» очередной Команда Юргена Клоппа проводит фантастический сезон, но сможет ли что-то выиграть?
  • Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?
    • 05:55 07/05/2019     Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     Дивок Ориги
  • Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке
    • 11:50 05/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.76) и ставки на второй матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы Вчера в 16:490
  • 11:53
    • «Луч» дома обыграл «Спартак-2»
  • 11:41
    • «МЮ» не подписал де Лигта из-за его склонности к полноте
  • 11:24
    • ПСЖ обжалует дисквалификацию Неймара
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей Вчера в 15:340
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Бавария» сегодня чемпионом?
  • 3.48
    •
  • 11:07
    • Мартынович: «Краснодару» в оставшихся трех матчах нужно показать 100% результат
  • 10:52
    • Шунич: Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад
  • 10:36
    • «Брест» поднялся в Лигу 1
    Месси и компания потеряли свою философию Футбол «Барселона» должна вернуться к истокамКак каталонскому гранду вернуться на вершину Европы? Вчера в 00:340
  • 10:21
    • Азар — лучший игрок «Челси» в сезоне-2018/19
  • 10:07
    • Де Брейне может сыграть в финале Кубка Англии
  • 08:58
    • ПСЖ может подписать форварда «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие