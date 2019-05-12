«Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.76) и ставки на второй матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 22:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

«Бостон»

В первом матче финала Востока «Бостон» дома разобрался с «Каролиной» (5:2). «Брюинз» сумели взять инициативу в серии, но в идеале нужно выиграть и второй домашний матч, чтобы увереннее чувствовать себя затем в гостях.

Все прогнозы на хоккей

В первой игре отличились голами и очками все четыре пятерки «Бостона» — по шайбе забросили нападающие Патрис Бержерон, Крис Вагнер, Чарли Койл, защитник Стивен Кампфер, гол+пас сделал форвард Маркус Йоханссон, две передачи отдал Брэд Маршанд. Вратарь Туукка Раск также сыграл неплохо, отразив 29 из 31 бросков.

«Бостон» открыл счет, но затем пропустил две шайбы, однако за счет характера и хорошей игры в большинстве переломил ход поединка в третьем периоде. Отметим также неплохую реализацию моментов и надежную игру Раска.

«Каролина»

«Каролина» проиграла первый матч финала на выезде, но задачу-минимум команда все еще может выполнить, если во второй встрече сравняет счет в серии. В таком случае перед двумя домашними матчами результат будет ничейным.

По шайбе в ворота «Бостона» забросили топ-форвард Себастьян Ахо и Грег Маккегг, российский нападающий Андрей Свечников оказался в ударной тройке, и отличился результативной передачей, а вот голкипер Петр Мразек сыграл слабо — четыре пропущенные шайбы с 27 бросков.

«Каролина» провела почти идеальные 40 минут — сравняла счет, вышла вперед, держала результат, но затем в третьем периоде команда рассыпалась в течение пары минуты — два удаления и две пропущенные шайбы.

Прогноз

«Каролина» неплохо выглядела в первой игре до начала третьего периода. Но результат не должен стать шоком для команды, ведь это только старт серии. Скорее всего, во втором матче нас ждет более осторожный хоккей — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76. 0