ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года московский ЦСКА примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».

ЦСКА

В последнем матче регулярки ЦСКА дома всухую разбил рижское «Динамо» (3:0), продлив серию побед до 10 поединков подряд, и уверенно закончив регулярный чемпионат на первом месте в общей таблице КХЛ.

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Лидерами команды являются вратари Илья Сорокин и Ларс Йоханссон, защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров, Мэт Робинсон, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Линден Вей, Константин Окулов, Антон Слепышев, Максим Шалунов.

ЦСКА обладает самой надежной обороной в КХЛ, пропуская в среднем лишь 1,21 шайбы за матч. Но и в атаке армейцы выглядят весьма мощно (более трех шайб в среднем за игру и 4-е место).

«Витязь»

В последней игре регулярного чемпионата «Витязь» дома был уничтожен «Автомобилистом» (1:5) — это поражение стало седьмым в последних восьми матчах, но команде все же удалось удержаться в зоне плей-офф Запада, заняв 8-е место.

Лидерами команды являются вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Борна Рендулич, Мииро Аалтонен, Александр Семин, Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев. По сути, на этих исполнителях держится вся игра команды, так как разрыв между лидерами и остальными игроками достаточно велик.

По большинству показателей «Витязь» занимает места в конце второго десятка КХЛ, и лишь по реализации большинства (19%) находится ближе к топ-10.

Прогноз

Единственный шанс «Витязя» в серии с ЦСКА — игра от обороны и контратаки. Учитывая, что и армейцы, прежде всего, заботятся о сохранности своих ворот, прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0