«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года финский «Йокерит» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо Москва».

«Йокерит»

В последней игре регулярного чемпионата «Йокерит» дома умудрился проиграть даже минскому «Динамо» (3:5), но эта игра ничего не решала для финнов, которые давно застолбили за собой четвертое место в Западной конференции.

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Проблема «Йокерита» кроется в его вратарской линии — Райан Запольски и Янис Калниньш не отличаются стабильностью. В обороне лидерами являются Алекс Грант и Сами Леписто, а в атаке финны обладают целой россыпью результативных игроков — Сакари Маннинен, Никлас Йенсен, Пекка Йормакка, Йессе Йоэнсуу, Стив Мозес, Джон Норман, Брайан О’Нейлл.

«Йокерит» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,18 шайб за матч (результативнее только СКА), и реализуя 21,9% большинства (6-й показатель). Зато оборона хромает, и в целом ниже среднего по Лиге.

«Динамо Москва»

«Динамо» завершило регулярку домашней победой над «Торпедо» (4:1), прервав серию из трех поражений. Но в целом москвичи также уверенно застолбили за собой пятую строчку в Западной конференции задолго до старта плей-офф.

У «Динамо» опытный вратарь Александр Еременко и неплохой молодой сменщик Иван Бочаров, в защите выделяются Илья Никулин, Юсо Хиетанен и Миика Койвисто, а в атаке почти все зависит от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, ну и кроме того достаточно важную роль играет Микс Индрашис.

У «Динамо» четвертая реализация большинства в КХЛ (24,2%), а по игре в обороне команда входит в топ-10, пропуская в среднем 2,24 шайбы за матч. Слабое место — надежность меньшинства (78%, пятый худший результат).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом матча «Йокерит», а мы рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,84 — обе команды достаточно результативны, так что можно ждать немало шайб. 0