«Вегас» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Бостон».

«Вегас»

В прошлом матче «Вегас» на выезде всухую уступил «Колорадо» (0:3), проиграв в седьмой раз в последних десяти играх. Радует фанатов команды лишь тот факт, что третьему месту «Голден Найтс» в Тихоокеанском дивизионе пока ничего не угрожает — девять очков отрыва от «Ванкувера».

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Лидерами команды являются топ-вратарь Марк-Андре Флери, защитники Ши Теодор, Колин Миллер и Нейт Шмидт, нападающие Джонатан Маршессо, Алекс Тух, Коди Икин, Уильям Карлссон, Макс Пачиоретти, Райли Смит и Пол Штястны.

«Вегас» делает упор на игру в обороне, входя в топ-8 команд НХЛ по пропущенным шайбам и надежности меньшинства. Игра в атаке не столь яркая — в среднем менее трех заброшенных шайб за матч.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде в овертайме дожал «Сан-Хосе» (6:5), одержав шестую победу подряд, а очки команда набирает 11 матчей кряду. «Брюинз» закрепились на втором месте в Атлантическом дивизионе, опережая на три очка «Торонто», но на 16 отставая от «Тампы».

Победную шайбу в игре с «Шаркс» забросил защитник Чарль МакЭвой, отличились голами и ветеран обороны Здено Хара, и самый результативный защитник Тори Крюг. Среди форвардов зажигали — Джейк Дебраск, набравший 3 (1+2) очка, и Давид Крэйчи, сделавший ассистентский хет-трик. Среди лидеров атаки отметим также Патриса Бержерона, Брэда Маршанда и травмированного Давида Пастрнака.

У «Бостона» вторая по надежности оборона в НХЛ после «Айлендерс» — в среднем 2,55 пропущенных шайб за матч. Игра в атаке гораздо слабее, на среднем уровне, но зато реализация большинства вторая лучшая в Лиге — 26,9%.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Бостон» дома разобрался с «Вегасом» (4:1). Судя по последней тенденции, сейчас «Брюинз» также более явные претенденты на два очка. Прогноз на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 2,17. 0