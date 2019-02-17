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    «Чикаго» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Чикаго» — «Коламбус»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Коламбус».
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    «Чикаго»

    В прошлом поединке «Чикаго» дома разобрался с «Нью-Джерси» (5:2), одержав восьмую победу в последних девяти матчах. От записного аутсайдера старта сезона не осталось и следа, и все же пока что «Блэкхокс» продолжают занимать последнее место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф Запада их отделяет лишь два очка.

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    Героем матча стал лидер атаки Патрик Кэйн, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский форвард Артем Анисимов также сыграл удачно, оформив гол+пас, такая же статистика у Брендона Саада, по шайбе забросили Джонатан Тэйвз и Дрэйк Кажжюла. Среди лидеров отметим защитников Данкана Кита и Брента Сибрука.

    «Чикаго» парадоксальная команда — по результативности «Блэкхокс» входят в десятку лучших команд Лиги — в среднем 3,26 заброшенных шайбы за матч. Зато оборона и вратари у «Чикаго» едва ли не самые дырявые в НХЛ — в среднем 3,62 пропущенные шайбы за матч и всего 73,4% надежности в меньшинстве.

    «Коламбус»

    В прошлом поединке «Коламбус» дома всухую уступил лидеру Столичного дивизиона «Айлендерс» (0:3), прервав серию из четырех побед подряд. «Блу Джекетс» третьи в этом же дивизионе, но «Питтсбург» их уже догнал, а от «Вашингтона» команда отстает на четыре очка.

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    Мог бы получше сыграть российский вратарь Сергей Бобровский, пропустивший три шайбы с 27 бросков, но в целом главные претензии к атаке, в том числе к ее российскому лидеру Артемию Панарину. Среди ключевых игроков выделим также защитников Зака Веренски, Сета Джонса и Райана Мюррея, нападающих Пьерра-Люка Дюбуа, Кэма Аткинсона, Ника Фолиньо.

    «Коламбус» в большей мере нацелен на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,21 шайбы за матч, и входя в топ-10. Оборона ниже среднего, и пропускают «Блу Джекетс» тоже немало — более трех шайб за матч. Зато меньшинстве второе лучшее в НХЛ — 84,5% надежности.

    Прогноз

    Первый матч завершился выездной победой «Чикаго» (4:1). Сейчас «Блэкхокс» снова в хорошей форме, а у «Блу Джекетс» случаются периодические спады. Но все же мы рискнем с прогнозом на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 1,96. 0

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    Прогноз на «Чикаго» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 04:30 мск.
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