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    «Торонто» Зайцева не должно испытать проблем в игре с «Аризоной» Любушкина

    «Аризона» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

    НХЛ Аризона Койотс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Аризона» — «Торонто»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Аризона Койотис» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Торонто».
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    «Аризона»

    В прошлом поединке «Аризона» в родных стенах всухую была разбита «Сент-Луисом» (0:4), прервав серию из двух побед. Но в целом у «Койотис» шесть поражений в последних восьми матчах, и они отстают от зоны плей-офф Запада уже на четыре очка.

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    Лидерами команды являются вратарь Дарси Кюмпер, защитники Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски и Джейсон Демер (но он травмирован), нападающие Клейтон Кэллер, Алекс Гальченюк, Дерек Степан. Стабильное место в команде получил российский защитник Илья Любушкин, травмированы три ключевых форварда — Ник Шмальц, Брэд Ричардсон и Михаэль Грабнер.

    «Аризона» неплохо выглядит при игре в обороне, пропуская менее трех шайб за игру, а меньшинство «Койотис» абсолютно лучшее в НХЛ — 84,8% надежности. Зато атака четвертая худшая в Лиге.

    «Торонто»

    В прошлой игре «Торонто» на выезде разобрался с «Вегасом» (6:3), одержав шестую победу в последних семи матчах. «Мэйпл Лифс» занимают второе место в Атлантическом дивизионе, опережая на три очка «Бостон», но на 15 отставая от «Тампы».

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    Результат в игре с «Вегасом» сделали лидеры атаки — Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка, по голу и передаче заработали Митч Марнер, Морган Райлли, шайбу забросил Эрик Джонсон, две передачи отдал Каспери Капанен. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал, Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

    «Торонто» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,61 шайбы за матч (4-й результат в НХЛ). Но и оборона у «Лифс» в полном порядке, и входит в семерку лучших. Спецбригады тоже в районе топ-10.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась неожиданной выездной победой «Аризоны» (4:2) — пришла пора «Торонто» брать реванш с учетом хорошего хода команды. Прогноз на победу «Мэйпл Лифс» в основное время с коэффициентом 2,11. 0

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    Прогноз на «Аризона» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Аризона Койотис» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
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