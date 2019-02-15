«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома устроил перестрелку с «Торпедо» (6:5) — это третья победа команды в последних четырех играх, и «Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке, опережая «Барыс» на восемь очков.

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Не лучший матч получился у основного вратаря Якуба Коваржа, которого сменил Андрей Макаров, но победу при счете 2:4 вытащили лидеры — нападающие Найджел Доус и Дэн Секстон набрали по 3 (1+2) очка, Евгений Грачев оформил дубль, по шайбе забросили Денис Казионов и защитник Иван Вишневский. Среди ключевых исполнителей также форварды Анатолий Голышев, Франсис Паре и Стефан Да Коста, но двое последних участия в игре не принимали.

«Автомобилист» входит в четверку лучших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам, а большинство у команды вовсе лучшее в Лиге — 28,7% реализации. Чуть слабее меньшинство, но тоже в топ-10.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома в упорной борьбе уступил ЦСКА (2:3), прервав серию из двух побед. Но в целом у казанцев семь поражений в десяти играх, и они опустились на пятое место Востока, отставая на одно очко от «Магнитки», и опережая на восемь «Салават Юлаев».

Не лучший матч провел вратарь Владислав Подяпольский, пропустив три шайбы с 17 бросков, и все три на старте первого периода, но основной голкипер Эмиль Гарипв по-прежнему в лазарете. Первую шайбу в сезоне забросил форвард Александр Свитов, еще один гол на счету топ-форварда Антона Ландера, две передачи отдал топ-защитник Пол Постма. Среди ключевых игроков также нападающие Джастина Азеведо, Иржи Секач, Роб Клинкхаммер.

«Ак Барс» входит в топ-10 команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам, и по надежности в меньшинстве, но игра в большинстве у казанцев четвертая худшая во всей Лиге — лишь 14,3% реализации.

Прогноз

Прошлая встреча завершилась выездной победой «Автомобилиста» в серии буллитов (2:1), а до этого дважды был сильнее «Ак Барс» (3:1 дома и 4:3 на выезде). Это важная игра для команд, и с учетом прошлого опыта есть вероятность, что соперники сыграют осторожно — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,86. 0