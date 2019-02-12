«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Лос-Анджелес».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» в овертайме дома уступил «Флориде» (4:5), прервав серию из двух побед. Но очко «Кэпиталз» взяли, и продолжают занимать втрое место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Питтсбург» и на три отставая от «Айлендерс».

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Не лучший матч удался основному вратарю Брэйдену Холтби, зато форвард Бретт Коннолли оформил дубль и набрал три очка, гол+пас у его партнера по третьей тройке Ларса Эллера, две передачи у Андре Бураковски. Россиянин Евгений Кузнецов забросил шайбу, Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов отдали по одной голевой передаче.

«Вашингтон» играет с акцентом на атаку, забрасывая в среднем 3,33 шайб за матч (7-й показатель). Большинство также неплохое, но вот игра в обороне слабая — в среднем 3,18 пропущенных шайб за матч и 18-е место.

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Бостону» (4:5), прервав серию из трех побед подряд. Но в целом очки «Кингз» набирают в восьми из последних десяти матчей, и уже не такие безнадежные аутсайдеры Запада как раньше. «Лос-Анджелес» поднялся на предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе, а от зоны плей-офф его отделяет шесть очков.

По шайбе в матче с «Бостоном» забросили лидеры — нападающие Анже Копитар, Алекс Яффало, Нейт Томпсон, защитник Оскар Фантенберг. Российский нападающий Илья Ковальчук очков не набирал. Среди других ключевых исполнителей отметим вратаря Джонатана Куика, защитника Дрю Даути, нападающего Тайлера Тоффоли.

Лишь по игре в обороне «Лос-Анджелес» показывает средние результаты — 2,98 пропущенных шайб в среднем за матч (15-е место). Атака и спецбригады — входят в тройку худших в НХЛ.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и хотя «Вашингтон» сейчас не в лучшей форме, букмекеры все равно уверены в успехе «Кэпиталз». Что ж, можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,82 — в последнее время «Кингз» выглядят вполне результативной командой. 0