Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 10 февраля 2019 года

В рамках шведского этапа Евротура 10 февраля 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.

Швеция

Сборная Швеции сумела реабилитироваться за поражение в первой игре домашнего этапа Евротура от Чехии, обыграв во втором поединке Россию (4:2). Это лишь третья победа шведов в восьми матчах Евротура текущего сезона, а в случае успеха в игре с Финляндией с крупным счетом, шведы могут даже выиграть этап.

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В игре с Россией результат сделали молодые игроки — нападающие Исак Лундстрем и Эмиль Ларссон оформили по шайбе и передаче, Михаэль Линдквист и Фредрик Хандемарк забросили по шайбе. Среди знакомых нам лиц отметим защитников Петер Хольма и Класа Далбека, нападающего Денниса Расмуссена, а также вратаря Магнуса Хеллберга, который в этот раз остался в запасе.

Впервые за восемь матчей Евротура в текущем сезоне шведы забросили больше трех шайб, хотя последнюю провели в пустые ворота. Команде удалось реализовать свои моменты атаке, но спецбригады снова не блистали — пропустили и в большинстве и в меньшинстве.

Финляндия

В прошлом матче Финляндия уступила Чехии (1:3), проиграв второй поединок из двух в рамках шведского этапа Евротура. В итоге сейчас у финнов лишь одно очко, и они уже точно не претендуют на победу в группе, хотя на двух предыдущих этапах бело-голубые дважды занимали вторые места.

Единственную шайбу команды в игре с Чехией забросил защитник омского «Авангарда» Вилле Покка. Среди знакомых лиц также форварды «Нефтехимика» Микаэль Руохамаа и Йоонас Наттинен, а также ветеран атаки и капитан команды Янне Песонен, сейчас защищающий цвета шведского «Векше».

Финляндия нанесла в створ ворот Чехии лишь 18 бросков, чего явно недостаточно для победы, но и сопернику финны позволили нанести лишь 22 броска. Другой вопрос, что вратарь Расмус Тирронен сыграл не лучшим образом. Кроме того, бело-голубые пропустили по шайбе в большинстве и в меньшинстве.

Прогноз

В двух предыдущих встречах Финляндия дважды обыграла Швецию — 3:0 и 3:2, сейчас фаворитом считается Швеция, но с учетом предыдущего опыта, рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,17. 0