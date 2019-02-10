«Чикаго» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 23:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Детройт».

«Чикаго»

В прошлой игре «Чикаго» дома в овертайме обыграл «Ванкувер» (4:3), одержав шестую победу подряд. Хотя «Блэкхокс» по-прежнему на последнем месте в Центральном дивизионе, но уже догнали «Колорадо», а от зоны плей-офф Запада их теперь отделяет лишь два очка.

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Отлично сыграла вторая тройка атаки — Алекс ДеБринкет оформил дубль, Дилан Строме сделал ассистентский хет-трик. Другие лидеры тоже набрали очки — Джонатан Тэйвз и Брэндан Саад забросили по шайбе, наш Артем Анисимов, Патрик Кэйн и защитник Брент Сибрук отдали по передаче.

«Чикаго» обладает вполне приличной атакой, входя в топ-10 сильнейших команд НХЛ — «Блэкхокс» забрасывают в среднем 3,20 шайб за матч и реализуют 21,9% большинства. Но оборона и вратари — это настоящая катастрофа (худшие показатели в Лиге).

«Детройт»

В прошлом матче «Детройт» дома в упорной борьбе уступил «Вегасу» (3:4), прервав серию из трех побед подряд. Но в целом ситуация у «Ред Уингз» плачевная — предпоследнее место в Атлантическом дивизионе и 14 очков отставания от зоны плей-офф Востока.

В игре с «Вегасом» неплохо сыграли лидеры — форварды Густав Нюквист и Томаш Ванек забросили по шайбе, лучший бомбардир Дилан Ларкин отдал две результативные передачи, а молодой топ-проспект Микаэль Расмуссен сделал гол+пас. Среди лидеров отметим также вратаря Джимми Ховарда, защитника Майка Грина, нападающих Андреаса Атанасиу и травмированного Тайлера Бертуцци.

Ни по одному из показателей статистики «Детройт» не входит даже в двадцатку лучших коллективов НХЛ, если не считать игру на вбрасываниях (51,3%). В целом, «Ред Уингз» идут в семерке худших команд Лиги и по игре спецбригад, и в целом по заброшенным/пропущенным шайбам.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и хотя букмекеры склоняются к результативному поединку, у «Детройта» в большей степени получается играть не очень результативные матчи — рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,31. 0