«Аризона» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Аризона Койотис» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Коламбус».

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» на выезде была разбита «Нэшвиллом» (2:5), проиграв четвертый матч подряд после ряда важных побед. В итоге «Койотис» занимают 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на три очка от зоны плей-офф.

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Главная проблема «Аризоны» — переполненный лазарет, в котором находятся лидеры команды: вратари Дарси Кюмпер и Антти Раанта, защитники Джейсон Демер и Джейкоб Чичран, лишь недавно вернулся в строй Оливер Экман-Ларссон. Также травмированы нападающие Михаэль Грабнер, Брэд Ричардсон, Ник Шмальц. В игре с «Предаторз» по шайбе забросили нападающие Дерек Степан и Винс Хиностроза, российский защитник Илья Любушкин очков не набирал.

«Аризона» может похвастаться лучшими в НХЛ спецбригадами меньшинства (85,3% надежности) и в целом неплохой обороной. Но линия нападения настоящая катастрофа — хуже только у «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на выезде в результативном поединке разобрался с «Колорадо» (6:3), прервав, наконец, серию из пяти поражений. «Блу Джекетс» занимают четвертое место в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Каролину».

В игре с «Эвеланш» три шайбы с 30 бросков пропустил российский вратарь Сергей Бобровский, а нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу. Результат в игре сделали лидеры — Пьерр-Люк Дюбуа оформил дубль, Александр Веннберг гол+пас, по шайбе забросили Кэм Аткинсон, Джош Андерсон и Оливер Бьоркстранд, по две передаче отдали Бун Дженер и защитник Дин Кукан.

«Коламбус», наоборот, делает упор на результативность атаки, входя в топ-10 самых забивающих команд НХЛ. Но игра в обороне с трудом входит даже в топ-20. Интересно что со спецбригадами ситуация обратная — пятое сильнейшее меньшинство и пятое худшее большинство.

Прогноз

В первом матче «Аризона» на выезде обыграла «Коламбус» (4:1), но сейчас «Койотис» без ряда лидеров уступают матч за матчем. Правда, и «Коламбус» не особо блещет, но все же у «Блу Джекетс», на наш взгляд, больше шансов победу в матче с коэффициентом 1,77. 0