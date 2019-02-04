«Сибирь» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года новосибирская «Сибирь» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Кунь Лунь».

«Сибирь»

В прошлом матче «Сибирь» дома сенсационно обыграла «СКА» (1:0), выиграв свой седьмой матч из последних девяти, и в восьми из них новосибирцы брали очки. В итоге отрыв от зоны плей-офф Востока и 8-го места сократился до четырех очков, и на столько же «Сибирь» опережает «Кунь Лунь».

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Шикарный матч отыграл вратарь Алексей Красиков, который отразил все 36 бросков и оформил третий шатаут в сезоне, а единственную и победную шайбу забросил один из топ-форвардов Шейн Принц. Травмирован ключевой защитник Николай Демидов. Среди важных игроков отметим также защитника Александра Логинова, нападающих Никиту Михайлова, Жильбера Брюле, Даниила Романцева и Дмитрия Саюстова.

«Сибирь» продолжает улучшать результаты и статистику, и в целом лучше выглядит в атаке, чем в обороне, забрасывая в среднем 2,32 шайбы за матч, но пропуская 2,93. Спецбригады ниже среднего, а особенно игра в меньшинстве — 74,7% надежности и третий худший результат в Лиге.

«Кунь Лунь»

В прошлом матче «Кунь Лунь» на выезде в овертайме уступил «Амуру» (2:3), проиграв в седьмой раз в последних восьми матчах. Представитель Китая занимает 10-е место на Востоке, и отстает от зоны плей-офф уже на восемь очков.

Уступая 0:2, «Кунь Лунь» нашел в себе силы перевести матч в овертайм благодаря шайбам лидеров нападения Мартина Сен-Пьера и Брэндона Йипа. К ключевым исполнителям также нужно отнести вратаря Александра Лазушина, травмирован топ-защитник Вилле Лаюнен.

В целом статистические результаты «Кунь Луня» ниже среднего, а оборона и вовсе четвертая худшая в КХЛ — в среднем три пропущенные шайбы за матч. Зато в меньшинстве у представителя Китая 9-й лучший результат — 82,4% надежности.

Прогноз

Учитывая, какой ход набрала «Сибирь», и какой глубокий кризис у «Кунь Луня», самым логичным будет попробовать спрогнозировать победу новосибирцев в матче с коэффициентом 1,67. 0