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    «Нефтехимик» и «Сочи» ждет напряженная и мало результативная битва

    «Нефтехимик» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 января 2019 года

    КХЛ Сочи Нефтехимик
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Сочи»
    Роберт Розен, «Сочи»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Сочи».
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    «Нефтехимик»

    В прошлом поединке «Нефтехимик» дома разобрался с «Торпедо» (3:1), одержав третью победу в последних четырех играх. Нижнекамцы делят 9-10 места Востока с «Сибирью», но от зоны плей-офф и «Трактора» их отделяет по-прежнему много — семь очков.

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    По воротам «Торпедо» команда нанесла 55 бросков в створ, перебросав соперника в три раза! По шайбе забросили нападающие Павел Порядин, Йоонас Наттинен и Марат Хайруллин. Среди ключевых игроков вратарь Илья Ежов, защитники Адам Полашек и Дамир Шарипзянов, нападающие Микаэль Руохомаа, Анджей Нестрашил, Йуусо Пуустинен.

    По большинству статистических результатов «Нефтехимик» занимает места в нижней части КХЛ. Но все же большинство у нижнекамцев получше (19,2% реализации и 12-е место), а вот атака в целом похуже — лишь 2,11 заброшенных шайб за игру (19-й показатель).

    «Сочи»

    В прошлой игре «Сочи» на выезде минимально уступил «Локомотиву» (0:1). Кризис «Сочи» продолжается — команда проиграла восьмой матч из последних десяти, но все еще держится в зоне плей-офф Запада, занимая 8-е место — правда, отставание от «Витязя» составляет уже три очка, а «Динамо Рига» отстает лишь на один балл.

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    В двух последних матчах «Сочи» не забросил ни одной шайбы, но и пропускал лишь по одной — и Петр Кочетков и Константин Барулин сыграли в воротах хорошо. Лидерами команды являются защитник Юрки Йокипакка, нападающие Роберт Розен, Эрик О’Дэлл, Станислав Бочаров. Травмированы сразу три защитника — Йохан Овитю, Никита Щитов и Олег Погоришный, а также форвард Никита Точицкий.

    По показателям статистики «Сочи» в целом похоже на своего соперника — показатели ниже среднего, но более выраженный акцент на атаку (правда, не в последних играх) и слабое меньшинство — 77,7% (19-й результат).

    Прогноз

    И «Сочи» и «Нефтехимику» нужны очки, особенно это касается команды из курортного города, которая борется с «Динамо Рига» за 8-е место на Западе. Вероятно, это будет напряженный поединок, и скорее всего, не очень результативный — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск.
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