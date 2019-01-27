«Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 января 2019 года нижнекамский «Нефтехимик» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо».

«Нефтехимик»

В прошлой игре «Нефтехимик» дома всухую проиграл «Автомобилисту» (0:3), подтвердив звание не домашней команды — 15 матчей подряд нижнекамцы не могут выиграть в родных стенах. «Нефтехимик» занимает 11-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

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Лидерами команды являются вратарь Илья Ежов, защитники Дамир Шарипзянов, Адам Полашек, нападающие Павел Падакин, Анджей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Йуусо Пуустинен, Йоонас Наттинен и Эмиль Галимов.

В последнее время статистика «Нефтехимика» подравнялась, но по-прежнему заметны два момента — у нижнекамцев неплохое большинство (19,8% реализации и 11-е место), но в целом плохая линия атаки — в среднем чуть больше двух шайб за матч и только 19-й показатель.

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на выезде уступило «Йокериту» (2:4), проиграв в седьмой раз в последних десяти поединках. Нижегородцы все еще держатся на 7-м месте Востока, опережая на четыре очка «Трактор», но отставание от «Салавата Юлаева» выросло уже до 11-ти баллов.

Возможно, не лучший матч удался новичку команды вратарю Барри Брасту, но «Йокерит» более чем в два раза перебросал «Торпедо», так что четыре шайбы с 39 бросков не такой уж плохой показатель. По шайбе забросили лидеры атаки — Энди Миэл и Михаил Варнаков, у которого еще и результативная передача. Травмированы основной вратарь Станислав Галимов, защитник Антон Волченков, нападающий Даниил Ильин.

У «Торпедо» весьма сильная 7-я по результативности атака в КХЛ, забрасывающая в среднем 2,89 шайб за матч, относительно неплохие спецбригады, но просто ужасная игра в обороне — в среднем 3,43 пропущенные шайбы в среднем за игру (хуже только «Слован»).

Прогноз

Команды обменялись домашними результативные победами в сезоне (4:3 «Нефтехимик» и 5:3 «Торпедо»). Правда, в последнее время нижнекамцы играют малорезультативно, но оборона «Торпедо» может помочь исправить ситуацию. Рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,72. 0