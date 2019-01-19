«Коламбус» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Монреаль».

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на своем льду разобрался с «Нью-Джерси» (4:1), выиграв четвертый матч подряд. «Блу Джекетс» вместе с «Вашингтоном» возглавляют Столичный дивизион, опережая на три очка «Айлендерс».

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Хорошо сыграл вратарь Йоонас Корписало, отразив 29 из 30 бросков, российский вратарь Сергей Бобровский остался в запасе. Лидер нападения Артемий Панарин стал одним из героев матча оформив гол+пас, также как Кэм Аткинсон и Пьерр-Люк Дюбуа. Среди ключевых игроков также защитники Зак Веренски, Сет Джонс, Райан Мюллер, нападающие Ник Фолиньо, Бун Дженер и Джош Андерсон.

«Коламбус» обладает неплохой атакой, которая входит в топ-10 с показателем в 3,30 заброшенных шайб в среднем за игру. Но у «Блу Джекетс» слабая оборона и одна из худших в лиге реализаций большинства.

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» дома разобрался с «Флоридой» (5:1), одержав третью победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. «Канадиенс» делят третье-четвертое места в Атлантическом дивизионе с «Бостоном», отставая на один балл от «Торонто».

Невероятный матч сыграл вратарь Антти Ниеми, отразив 52 из 53 бросков в створ! Ведущий защитник Ши Вебер оформил гол+пас, по шайбе на счету Филипа Дано, Макса Доми, Брэндона Галлахера и Йеспери Котканиеми. Сред лидеров также защитник Джефф Питри, нападающие Томаш Татар и Джонатан Дрюэн. Травмирован форвард Эндрю Шоу.

По большинству показателей «Канадиенс» находятся в середине рейтингов, включая заброшенные/пропущенные шайбы и меньшинство, зато большинство абсолютно худшее в НХЛ — лишь 12,9% реализации.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, обе набрали неплохой ход, и в целом играют достаточно результативно. Можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,90. 0