«Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» в овертайме проиграл «Монреалю» (2:3), который догнал «Брюинз» в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Бостон» занимает третье место, и отстает на одно очко от «Торонто», выиграв шесть из последних восьми матчей.

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Слабовато сыграл вратарь Туука Раск, пропустив три шайбы с 22 бросков, зато набрали очки почти все лидеры — гол+пас у Брэда Маршанда, шайба у Давида Крейчи, по передаче на счету Давида Пастрнака и Патриса Бержерона. Среди лидеров также защитник Здено Хара и Тори Крюг. Травмирован нападающий Йоаким Нордстрем.

«Бостон» обладает третьей обороной в НХЛ после «Айлендерс» и «Нэшвилла», пропуская в среднем 2,59 шайбы за матч. У «Брюинз» также второе после «Тампы» большинство — 80,9%. Но по игре в меньшинстве и в целом по количеству заброшенным шайб «Брюинз» середняки.

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» на выезде в овертайме уступил «Айлендерс» (1:2), прервав серию из трех побед, но очки команда набирает четыре матча подряд. «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, но отстают от зоны плей-офф на четыре очка.

Единственную шайбу в игре с «Айлендерс» забросил нападающий Давид Перрон, российский лидер атаки Владимир Тарасенко очков не набирал, так же как Иван Барбашев. Среди ключевых игроков выделим защитников Колтона Парейко, Алекса Пьетранджело, нападающих Райана О’Райлли и Брэйдена Шенна. Травмированы защитник Карл Гуннарссон, нападающие Тайлер Бозак, Александр Стин, Роберт Томас.

По заброшенным/пропущенным шайбам в среднем за поединок «Сент-Луис» не входит даже в топ-20 команд НХЛ, но чуть получше дела у «Блюз» со спецбригадами — места в середине таблицы. Хотя в целом сильных сторон нет.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и с учетом не очень результативных поединков двух команд в последнее время, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,94. 0