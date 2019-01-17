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    От СКА и «Динамо Москва» ждем результативный поединок

    СКА — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 января 2019 года

    КХЛ СКА Динамо
    Прогноз на СКА — «Динамо Москва»
    Магнус Хеллберг, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года питерский СКА примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Динамо Москва».
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    СКА

    В прошлом матче СКА дома в овертайме сенсационно проиграл «Нефтехимику» (2:3), прервав серию из восьми побед подряд. Армейцы занимают второе место в Лиге, отставая на пять очков от ЦСКА.

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    Слабовато сыграл против «Нефтехимика» вратарь Магнус Хеллберг, пропустив три шайбы с 25 бросков. По шайбе забросили нападающие Алексей Бывальцев и Сергей Плотников. Среди лидеров также нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Андрей Кузьменко, Николай Прохоркин. Травмирован ключевой защитник Патрик Херсли, в лазарете также защитники Василий Токранов, Роман Рукавишников.

    По трем из четырех основных показателей СКА занимает 1-2 места в КХЛ, включая самую результативную в Лиге атаку — в среднем 3,40 заброшенных шайб за игру. Но в последнее время ухудшается реализация большинства, которая уже выпала из топ-5.

    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо Москва» на выезде обыграло «Торпедо» (3:1) — это третья победа бело-голубых подряд, четвертая в последних пяти матчах, и пять игр «Динамо» набирает очки. Сейчас москвичи занимают пятое место на Западе, опережая на два очка «Спартак» и на восемь отставая от «Йокерита».

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    Отлично сыграл против «Торпедо» вратарь Иван Бочаров, отразив 28 из 29 бросков, а победу принесли лидеры — Дмитрий Кагарлицкий оформил гол+пас, по шайбе на счету Вадима Шипачева и Евгения Мозера, две передачи отдал Микс Индрашис. Дисквалифицирован защитник Михал Чайковски, травмированы защитник Миика Койвисто, нападающие Максим Афиногенов, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев.

    В целом у «Динамо» достаточно неплохие результаты по заброшенным/пропущенным шайбам — в пределах 9-13 мест, а большинство входит в топ-4 с показателем в 25,5% реализации. Слабое место — меньшинство (лишь 75,7% надежности и 21-й результат).

    Прогноз

    Соперники сыграли друг с другом уже три матча в сезоне, и во всех трех победу отпраздновал СКА — 2:0 и 3:2 дома, 4:0 на выезде. Вероятно, и в этот раз СКА окажется сильнее, ведь армейцы будут заряжены на результат после поражения от «Нефтехимика». Но «Динамо» в последних играх забрасывает не меньше трех шайб, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,38. 0

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    Прогноз на СКА — «Динамо Москва». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.38. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 января 2019 года питерский СКА примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск.
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