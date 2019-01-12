ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗинченкоПод блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу Хоккеисты «Калгари»НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию поражений Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив»
  • 16:41
    • Ананидзе: Самедов продолжит карьеру в «Крыльях Советов»
  • 16:27
    • Ласицкене и Шубенков — легкоатлеты года в России
  • 16:14
    • «Адмирал» уверенно обыграл «Амур»
  • 15:41
    • «Крылья Советов» арендовали Джано Ананидзе
  • 15:13
    • Зинченко может вернуться в «Уфу»
  • 13:03
    • Касаткина встретится с Бачински, Павлюченкова — с Пуиг на Australian Open
  • 12:50
    • Хачанов сыграет с Гоевчиком, Федерер — с Истоминым на старте Australian Open
    Все новости спорта

    «Анахайм» попробует дать бой «Питтсбургу» за счет надежной обороны

    «Анахайм» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

    НХЛ Анахайм Дакс Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Анахайм» — «Питтсбург»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Питтсбург».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Анахайм»

    В прошлом поединке «Анахайм» дома в овертайме уступил «Оттаве» (1:2), и это поражение стало для «Дакс» девятым подряд! Но за счет старого багажа и неудач соперников, «Анахайм» все еще держится в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.

    Все прогнозы на хоккей

    Единственную шайбу в игре с «Оттавой» забросил нападающий Якоб Сильфверберг. Среди лидеров команды также вратарь Джон Гибсон, защитник Брэндон Монтур, нападающие Райан Гецлаф, Рикард Ракелль, Адам Энрике. Раньше проблемой «Дакс» был переполненный лазарет, но сейчас в нем остались только форварды Патрик Ивс, Кори Перри, а также вратарь Райан Миллер.

    Главная проблема «Анахайма» — вторая худшая атака в НХЛ после «Лос-Анджелеса» — лишь 2,89 заброшенные шайбы в среднем за игру. Естественно, большинство также в районе дна. Правда, оборона чуть получше — средние результаты.

    «Питтсбург»

    В прошлом поединке «Питтсбург» дома уничтожил «Флориду» (5:1), одержав девятую победу в последних десяти матчах. «Пингвинз» занимают второе место в Столичном дивизионе, на два очка отставая от «Вашингтона». Но впереди у команды серия из пяти матчей на выезде.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Отличный матч сыграл вратарь Мэтт Мюррей, отразив 36 из 37 бросков. Нападающий Брэндон Раст оформил дубль, Сидни Кросби гол+пас, по шайбе на счету Райли Шихена и Таннера Пирсона. Один из лучших форвардов «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин отдал результативную передачу. Среди лидеров отметим также защитника Криса Летанга, нападающих Фила Кессела и Джейка Гюнтцеля. Травмированы защитник Джастин Шульц, нападающий Зак Антон-Риизе

    По всем показателям «Питтсбург» входит в топ-10 команд НХЛ, но особенно нужно выделить линию атаки, и чуть похуже справляется со своими обязанностями оборона и вратари. Особенно, если последний рубеж защищает не Мэтт Мюррей.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась выездной победой «Анахайма» (4:2). И сейчас, несмотря на все проблемы «Дакс», коэффициент на победу в матче примерно равен. Учитывая, что хозяева играют не слишком результативно, поставим на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,06. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Сегодня в 21:30
    •  4.89
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Сегодня в 23:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Завтра в 19:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Дерби Каунти
  • Завтра в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Каролина — Баффало
  • Послезавтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрий Семин
  • Планы на зиму: «Локомотив»
    • Вчера в 21:32     Криштиану Роналду
  • Важная часть футбола. Как клубы проводят медосмотры
    • 23:14 04/01/2019     Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Анахайм» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:00 мск.
    Тоже интересно
    Гарри Кейн и Эден Азар Футбол Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»«Синим» не хватает качественного бомбардира Вчера в 13:160
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Эрнандесом
  • 10:38
    • УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей
  • 09:21
    • ЦСКА отправился на сбор в Испанию
    Эдер Милитао Футбол Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажуСможет ли бразильский защитник «Порту» усилить оборону топ-клуба АПЛ? Вчера в 17:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» одержит победу в Валенсии
  • 4.89
    •
  • 18:48
    • Молло, Надсон, Чочиев, Башкиров покидают «Крылья», рассказал Шикунов
  • 18:33
    • Ролан Гусев начал работу в академии ЦСКА
  • 18:19
    • «Рубин» объявил об уходе Кудряшова
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января Вчера в 09:510
  • 09:10
    • «Хьюстон» уступил «Милуоки», «Бостон» разгромил «Индиану»
  • 08:34
    • Рэмзи подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт
  • 08:08
    • Индийский нападающий обошел Месси по голам за сборную
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие