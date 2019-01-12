«Анахайм» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Питтсбург».

«Анахайм»

В прошлом поединке «Анахайм» дома в овертайме уступил «Оттаве» (1:2), и это поражение стало для «Дакс» девятым подряд! Но за счет старого багажа и неудач соперников, «Анахайм» все еще держится в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.

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Единственную шайбу в игре с «Оттавой» забросил нападающий Якоб Сильфверберг. Среди лидеров команды также вратарь Джон Гибсон, защитник Брэндон Монтур, нападающие Райан Гецлаф, Рикард Ракелль, Адам Энрике. Раньше проблемой «Дакс» был переполненный лазарет, но сейчас в нем остались только форварды Патрик Ивс, Кори Перри, а также вратарь Райан Миллер.

Главная проблема «Анахайма» — вторая худшая атака в НХЛ после «Лос-Анджелеса» — лишь 2,89 заброшенные шайбы в среднем за игру. Естественно, большинство также в районе дна. Правда, оборона чуть получше — средние результаты.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» дома уничтожил «Флориду» (5:1), одержав девятую победу в последних десяти матчах. «Пингвинз» занимают второе место в Столичном дивизионе, на два очка отставая от «Вашингтона». Но впереди у команды серия из пяти матчей на выезде.

Отличный матч сыграл вратарь Мэтт Мюррей, отразив 36 из 37 бросков. Нападающий Брэндон Раст оформил дубль, Сидни Кросби гол+пас, по шайбе на счету Райли Шихена и Таннера Пирсона. Один из лучших форвардов «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин отдал результативную передачу. Среди лидеров отметим также защитника Криса Летанга, нападающих Фила Кессела и Джейка Гюнтцеля. Травмированы защитник Джастин Шульц, нападающий Зак Антон-Риизе

По всем показателям «Питтсбург» входит в топ-10 команд НХЛ, но особенно нужно выделить линию атаки, и чуть похуже справляется со своими обязанностями оборона и вратари. Особенно, если последний рубеж защищает не Мэтт Мюррей.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершилась выездной победой «Анахайма» (4:2). И сейчас, несмотря на все проблемы «Дакс», коэффициент на победу в матче примерно равен. Учитывая, что хозяева играют не слишком результативно, поставим на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,06. 0