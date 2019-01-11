ЦСКА — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года московский ЦСКА примет челябинский «Трактор». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Трактор».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА на выезде неожиданно уступил «Локомотиву» (0:1), прервав серию из шести побед подряд, но москвичи сохраняют лидерство как в своей Западной конференции, так и во всей КХЛ, опережая на три очка «Автомобилист» и на четыре СКА.

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В последних четырех играх ЦСКА не может забросить больше двух шайб за матч, а с «Локомотивом» вовсе не сумел пробить Илью Коновалова. Лидерами команды являются вратарь Илья Сорокин, защитник Никита Нестеров, нападающие Кирилл Капризов, Линден Вэй, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Максим Шалунов. Список травмированных пуст.

У ЦСКА самая надежная оборона в КХЛ — в среднем армейцы пропускают лишь 1,22 шайбы за матч. Но атака однозначно слабее, спецбригады тоже не самые сильные — хотя и по этим показателям москвичи тоже входит в топ-10.

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» дома неожиданно обыграл «Ак Барс» (1:0), одержав вторую победу в трех последних матчах. Челябинцы занимают 8-е место в Восточной конференции, опережая главных конкурентов в борьбе за плей-офф «Кунь Лунь» уже на четыре очка, но отставая от «Торпедо» на шесть.

Против «Ак Барса» отлично сыграл Александр Судницын, отразив все 30 бросков — это второй его шатаут в сезоне. Единственную и победную шайбу в матче забросил лучший бомбардир Райан Стоа. Среди лидеров основной голкипер Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Виталий Кравцов, Пол Щехура, Йонас Энлунд. Травмированы защитники Никита Никитин, Александр Шинин, основные нападающие Антон Глинкин, Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.

Главная слабость «Трактора» — линия атаки. В среднем челябинцы забрасывают лишь 1,78 шайб за матч, что является третьим худшим показателем в КХЛ. Оборона и большинство на среднем уровне, зато меньшинство с надежностью в 85,3% входит в топ-5.

Прогноз

Первая встреча соперников в Челябинске завершилась сухой победой ЦСКА 3:0. У букмекеров нет никаких сомнений в победе москвичей на своем льду, но можно рискнуть со ставкой на победу любой команды (подразумеваем ЦСКА) с сухим счетом с коэффициентом 2,99. 0