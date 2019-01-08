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    «Автомобилист» или СКА — кто победит в битве лидеров КХЛ?

    «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 8 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист СКА
    Прогноз на «Автомобилист» — СКА
    Магнус Хеллберг, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 января 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет питерский СКА. Начало матча — 14:30 мск. Прогноз на «Автомобилист» — СКА.
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    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде засушил «Трактор», одержав 8-ю победу в последних десяти поединках. Команда занимает первое место на Востоке, а от лидера общей турнирной таблицы КХЛ ЦСКА ее отделяет три очка.

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    Героем матча стал голкипер Якуб Коварж, который отразил 36 бросков, оформив 6-й шатаут. Победу «Авто» принесла третья тройка атаки — Илья Крикунов оформил гол+пас, Денис Казионов забросил шайбу. Среди лидеров отметим защитника Ивана Вишневского, нападающих Стефана да Косту, Найджела Доуса, Анатолия Голышева, Дэна Секстона. Травмированы защитники Станислав Егоршев, Кирилл Кольцов, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко, Виталий Попов.

    По трем основным показателям заброшенные/пропущенные шайбы и реализации большинства «Автомобилист» входит в число лидеров КХЛ. Более того, большинство у клуба из Екатеринбурга лучшее в лиге — 30,5% реализации. Слабое место — игра в меньшинстве с показателем надежности 79,8% (16-й показатель).

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде разобрался с «Йокеритом» (4:1), одержав пятую победу подряд. Армейцы Санкт-Петербурга занимают второе место в Западной конференции, отставая на шесть очков от ЦСКА.

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    Хорошо сыграл против «Йокерита» вратарь Магнус Хеллберг, отразив 26 из 27 бросков, Николай Прохоркин оформил дубль, по шайбе на счету Александра Барабанова и Александра Дергачева. Лучший бомбардир Никита Гусев отдал две передачи. Среди лидеров выделим также Павла Дацюка и Сергея Плотникова. Травмирован ведущий защитник Патрик Херсли, и его коллега по амплуа Василий Токранов.

    Слабых мест у СКА практически нет — команда занимает места в топ-3 КХЛ по всем показателям. Но в целом, атакующая линия у армейцев превалирует — в среднем 3,36 заброшенных шайб за матч и абсолютное лидерство в Лиге.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился уверенной домашней победой СКА 5:2. Несмотря на то, что сейчас питерцы играют на выезде, мы также рекомендуем прогноз на их победу в матче с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 8 января 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет питерский СКА. Начало матча — 14:30 мск.
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