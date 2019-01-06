Россия U20 — Швейцария U20. Прогноз и ставки на бронзовый финал Молодежного чемпионата мира 6 января 2019 года

В матче за бронзовые медали Молодежного чемпионата мира по хоккею 6 января 2019 года сборная России сыграет со сборной Швейцарии. Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Швейцария U20.

Россия

Молодежной сборной России не удалось выйти в финал чемпионата мира — наша команда в полуфинале уступила США (1:2), потерпев свое первое поражение на турнире. Теперь у подопечных Валерия Брагина есть шанс реабилитироваться в поединке за бронзу.

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В игре против США единственную шайбу забросил лучший бомбардир России Григорий Денисенко, а ворота защищал Павел Кочетков, которого следует ждать и в игре со Швейцарией. К лидерам команды нужно также отнести нападающих Клима Костина, Павла Шена и Виталия Кравцова.

В матче с соперниками классом ниже россияне играют очень результативно — в двух последних играх против Словакии и Швейцарии подопечные Валерия Брагина забросили 15 шайб, но и пропустили шесть. Кроме того, у россиян хорошие спецбригады.

Швейцария

В четвертьфинале МЧМ Швейцария стала автором главной сенсации на турнире, выбив одного из претендентов на золото — сборную Швеции (2:0), но уже в полуфинале команда была разбита Финляндией (1:6). В любом случае, даже полуфинал для швейцарцев — это шикарный результат.

Единственную шайбу в ворота Финляндии забросил нападающий Павел Курашев — он же является главной звездой команды. Также к лидерам нужно отнести нападающих Нандо Эггенбергера, Николаса Мюллера и Валентина Нуссбаумера.

У Швейцарии вполне неплохая линия атаки, но вратарская линия и оборона стабильностью не блещут. Из-за этого случаются контрастные результаты — то 2:0 со Швецией, то 1:6 от Финляндии или 4:7 от России.

Прогноз

1.90 Прогноз: ТБ 6,5 Сделать ставку!

Матч соперников в групповом раунде завершился победой Росси 7:4. Сейчас букмекеры почти не сомневаются в успехе россиян, но можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 1,90. Прошлый матч команд вышел результативным, и в полуфинале швейцарцы также пропустили много. 0