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    «Металлург» не должен испытать проблем в игре с «Торпедо»

    «Металлург» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 января 2019 года

    КХЛ Металлург Мг Торпедо
    Прогноз на «Металлург» — «Торпедо»
    Денис Паршин, «Торпедо»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Торпедо».
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    «Металлург»

    Перед поездкой на Кубок Шпенглера, где магнитогорцы выступили очень неудачно, команда шла на серии из четырех побед в регулярке КХЛ, причем все четыре были добыты на выезде. Сейчас у «Магнитки» впереди четыре домашних матчах — команда занимает 5-е место на Востоке, отставая от «Барыса» на один балл, и опережая «Салават Юлаев» на восемь.

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    На Кубке Шпенглера отдых получил ряд лидеров, включая форварда Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина. Правда, не исключено появление в воротах дублера Владислава Подяпольского, очень сильно сыгравшего в Швейцарии. К лидерам стоит отнести защитника Виктора Антипина, нападающих Денниса Расмуссена, Мэтта Эллисона и Николая Кулемина.

    По всем показателям статистики «Металлург» входит в топ-7 КХЛ. Это сбалансированная команда с опытными игроками в каждой линии, а ее особенностью являются очень эффективные спецбригады большинства (28,8% реализации) и меньшинства (88,3% надежности).

    «Торпедо»

    «Торпедо» тоже получил пять дней отдыха, так что последняя игра нижегородцев была сыграна 30 декабря на выезде против ЦСКА (1:2). Это поражение стало для «Торпедо» шестым в последних семи матчах — команда занимает 7-е место на Востоке, отставая на два очка от «Салавата» и на девять опережая «Трактор».

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    Лидерами команды являются в основном легионеры — защитник Филип Хольм, нападающие Энди Миэл, Роберт Саболич, Денис Паршин, Дамир Жафьяров и Антон Шенфельд. Главная проблема на данный момент — переполненный лазарет. Травмированы и не помогут команде в ближайших матчах основной вратарь Станислав Галимов и ключевой защитник Мэт Боди, защитник Антон Волченков и нападающий Павел Макаренко.

    «Торпедо» показывает очень результативную игру в атаке, забрасывая в среднем 2,93 шайбы за матч (6-й показатель в Лиге). Неплохо у нижегородцев поставлена игра спецбригад, но все плюсы перечеркивает отвратительная оборона — в среднем более трех пропущенных шайб за игру и 4-й худший показатель в КХЛ.

    Прогноз

    Соперники успели сыграть уже три матча между собой в этом сезоне, и дважды победу праздновал «Металлург» (3:2 и 5:4). Единственную победу «Торпедо» взяло в первой встрече в сентябре на своем льду (3:2). Учитывая проблемы нижегородцев, можно спрогнозировать победу «Магнитки» в основное время с коэффициентом 1,88. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 15:00 мск.
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