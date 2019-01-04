«Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Вашингтон».

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» дома уступил «Рейнджерс» (1:2). Это второе поражение «Блюз» подряд, и они снова опустились на последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф Западной конференции «Сент-Луис» отделяет уже 10 очков.

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Единственную шайбу в игре с «Рейнджерс» забросил лучший бомбардир команды Райан O’Райлли, но очередной матч без голов и очков провел российский форвард Владимир Тарасенко. Среди лидеров команды отметим также нападающих Давида Перрона и Брэйдена Шенна. Травмирован защитник Карл Гуннарссон.

По игре в равных составах «Сент-Луис» пасет задних, занимая места в конце третьего десятка команд НХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам. Спецбригады чуть получше, и входят в топ-20, но также очень посредственные.

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу» (3:6), прервав серию из четырех побед подряд. Но в целом в последних 10 матчах у «Кэпиталз» восемь побед, и они лидируют в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Коламбус» при игре в запасе.

«Вашингтон» вел в игре с «Нэшвиллом» 2:0 и 3:1, но не удержал преимущество в основном из-за плохой игры вратаря Брэйдена Холтби, хоть он и стал автором ассиста. По шайбе забросили Чендлер Стивенсон, Якуб Врана и защитник Михал Кемпны. Ассист на счету российского нападающего Евгения Кузнецова, а вот лучший снайпер Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набирали. Травмирован защитник Кристиан Джоос.

«Вашингтон» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,55 шайб за игру (лучше только атака «Тампы» и «Торонто»), и реализуя 23,3% большинства. Но в обороне дела заметно хуже, а меньшинство и вовсе шестое худшее в Лиге — лишь 77% надежности.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, но с учетом плохих результатов «Сент-Луиса» рискнем спрогнозировать победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,17. 0