ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн вернул «Тоттенхэм» в чемпионскую гонку Александр Ляказетт«Арсенал» сумел прийти в себя после разгрома от «Ливерпуля» Матс ХуммельсНовогодний трансферный дайджест. Главные слухи и инсайды
  • 17:40
    • Устюгов, Непряева и Седова завоевали медали в масс-старте «Тур де Ски»
  • 16:38
    • «Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи
  • 16:24
    • СМИ: «Зенит» нацелился на хавбека «Сент-Этьена»
  • 15:24
    • Медведев обыграл Маррея в Брисбене, Донской выбыл
  • 12:32
    • «Челси» подписал Пулишича
  • 10:57
    • Фабрегас близок к переходу в «Монако»
  • 10:42
    • «Лион» отказал «Зениту» в трансфере Тусара
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Сент-Луис» Тарасенко остановить «Вашингтон» Овечкина?

    «Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 января 2019 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Вашингтон»
    Александр Овечкин, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Вашингтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома уступил «Рейнджерс» (1:2). Это второе поражение «Блюз» подряд, и они снова опустились на последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф Западной конференции «Сент-Луис» отделяет уже 10 очков.

    Все прогнозы на хоккей

    Единственную шайбу в игре с «Рейнджерс» забросил лучший бомбардир команды Райан O’Райлли, но очередной матч без голов и очков провел российский форвард Владимир Тарасенко. Среди лидеров команды отметим также нападающих Давида Перрона и Брэйдена Шенна. Травмирован защитник Карл Гуннарссон.

    По игре в равных составах «Сент-Луис» пасет задних, занимая места в конце третьего десятка команд НХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам. Спецбригады чуть получше, и входят в топ-20, но также очень посредственные.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу» (3:6), прервав серию из четырех побед подряд. Но в целом в последних 10 матчах у «Кэпиталз» восемь побед, и они лидируют в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Коламбус» при игре в запасе.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Вашингтон» вел в игре с «Нэшвиллом» 2:0 и 3:1, но не удержал преимущество в основном из-за плохой игры вратаря Брэйдена Холтби, хоть он и стал автором ассиста. По шайбе забросили Чендлер Стивенсон, Якуб Врана и защитник Михал Кемпны. Ассист на счету российского нападающего Евгения Кузнецова, а вот лучший снайпер Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набирали. Травмирован защитник Кристиан Джоос.

    «Вашингтон» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,55 шайб за игру (лучше только атака «Тампы» и «Торонто»), и реализуя 23,3% большинства. Но в обороне дела заметно хуже, а меньшинство и вовсе шестое худшее в Лиге — лишь 77% надежности.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но с учетом плохих результатов «Сент-Луиса» рискнем спрогнозировать победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,17. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Бернли
  • Сегодня в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия U20 — Словакия U20
  • Завтра в 06:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Завтра в 23:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Послезавтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» ушел в отрыв
  • Защита — залог величия нынешнего «Ливерпуля»
    • 15:48 30/12/2018     Сборная Франции
  • Итоги-2018. Лучшие команды
    • 23:49 29/12/2018     «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз»
  • Драматичный крах «Тоттенхэма»
    • 05:33 30/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск.
    Тоже интересно
    «Вегас» добыл четвертую победу подряд Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Филадельфию», «Чикаго» уступил «Бостону»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 января 09:170
  • 17:55
    • Клопп считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире
  • 17:24
    • «Милан» хочет подписать бельгийского полузащитника
  • 17:07
    • Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
    Канада — Россия Хоккей Собранные россияне наказали напыщенных канадцев. Соперник повержен в ВанкувереСМИ — о победе подопечных Валерия Брагина над «кленовыми листьями» Вчера в 19:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МЮ» поборется за четвертую победу подряд
  • 5.50
    •
  • 16:53
    • Свитолина уступила Саснович в Брисбене
  • 16:10
    • Роналду: 2018 год был лучшим в моей карьере
  • 15:54
    • СМИ: «Монако» согласовал трансфер полузащитника «Челси»
    Джейми Варди Футбол АПЛ. «Лестер» выиграл у «Эвертона», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперниковОбзор матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:230
  • 15:38
    • Надаль снялся с турнира в Брисбене
  • 10:28
    • Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
  • 09:44
    • «Краснодар» не отпустил Каборе в «Бешикташ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие