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    В матче «Нэшвилла» и «Филадельфии» не стоит ждать обилия голов

    «Нэшвилл» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 января 2019 года

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Нэшвилл» — «Филадельфия»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 января 2019 года «Нэшвилл Прэдаторз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Филадельфия».
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    «Нэшвилл»

    В последней игре «Нэшвилл» дома проиграл «Рейнджерс» (3:4), потерпев свое шестое поражение подряд, а впереди еще игра с лидером Столичного дивизиона «Вашингтоном». Но за счет плохих результатов соперников «Предаторз» пока сохраняют второе место в Центральном дивизионе.

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    В игре с «Рейнджерс» очень слабо сыграл вратарь Пекка Ринне, пропустив четыре шайбы с 22 бросков. Так что спасти игру не помогли даже три (1+2) очка Кевина Фиалы и дубль Ника Бонино. Среди лидеров отметим также защитников Романа Йоси и Маттиаса Экхольма, нападающих Райана Джохансена, Крэйга Смита и Кайла Турриса. В лазарете двое нападающих — Филип Форсберг и Колтон Сиссонс.

    У «Нэшвилла» самая надежная оборона в НХЛ, на данный момент, — в среднем лишь 2,56 пропущенных за матч шайб. Зато в плане игры в атаке «Предаторз» с трудом ходят даже в топ-20, не говоря уже об одном из худших показателей Лиги при игре в большинстве.

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде уступила «Флориде», потерпев свое третье поражение в последних четырех матчах. В итоге «Флаерз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф уже на 10 очков.

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    Единственную шайбу в матче с «Флоридой» забросил лучший бомбардир-защитник «Флаерз» Шейн Гостисбихир, неплохо сыграл вратарь Картер Харт, отразив 34 из 36 бросков. Среди лидеров отметим также нападающих Клода Жиру, Шона Кутюрье, Трэвиса Конечны и Якуба Ворачека. Российский защитник Иван Проворов очков в игре не набирал. Травмированы вратари Брайан Эллиотт, Энтони Столарс, нападающие Корбан Найт и Нолан Патрик.

    «Филадельфия» — абсолютно худшая команда НХЛ по игре в большинстве (лишь 12,8% реализации), третья худшая по игре в меньшинстве и в обороне в целом. Лишь атака у «Флаерз» входит в топ-20 — в среднем 2,92 заброшенные шайбы за матч.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Филадельфии» 2:1. Сейчас фаворитом является «Нэшвилл», а мы рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,00. Обе команды не слишком результативны, и первая личная встреча это подтвердила. 0

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    Прогноз на «Нэшвилл» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 января 2019 года «Нэшвилл Прэдаторз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 04:30 мск.
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