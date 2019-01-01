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    Россия и Канада могут выдать результативный поединок на МЧМ

    Россия U20 — Канада U20. Прогноз и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 1 января 2019 года

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Прогноз на Россия U20 — Канада U20
    Григорий Денисенко
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 1 января 2019 года сборная России сыграет со сборной Канады. Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Канада U20.

    Россия

    В прошлом матче Россия не без проблем, но обыграла Швейцарию (7:4), одержав третью победу в трех матчах. Хотя по ходу поединка россияне уступали 0:2 и 1:3, они сумели в итоге превзойти соперника. Теперь подопечных Валерия Брагина ждет битва с Канадой за первое место в группе.

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    Вратарь Данил Тарасов отыграл не лучший матч против Швейцарии, пропустив четыре шайбы с 31 броска, так что с Канадой, скорее всего, на лед выйдет Петр Кочетков. Роль спасателей взяли на себя лидеры — по голу и передаче оформили Григорий Денисенко и Виталий Кравцов, а также защитники Александр Алексеев и Дмитрий Саморуков. По шайбе на счету Павла Шена, Кирилла Марченко и Кирилла Слепца.

    Впервые на турнире матч с участием молодежной сборной России принес больше четырех заброшенных шайб. За одну игру россияне забросили больше, чем за две предыдущие. Но и пропустили тоже много — четыре шайбы, позволив сопернику нанеси три десятка бросков в створ.

    Канада

    Канада подходит к решающему матчу с Россией с таким же 100% результатом — три победы в трех матчах с общим счетом 22:3. К слову, самым тяжелым для канадцев также оказался матч со Швейцарией (3:2), тогда как Чехию (5:1) и Данию (14:0) будущий соперник россиян просто не заметил.

    В двух самых успешных матчах против Чехии и Дании ворота Канады защищал вратарь Майкл ДиПьетро, среди лидеров отметим также защитников Эвана Бушара и Тая Смита, нападающих Максима Комтуа, Моргана Фроста, Коди Гласса и Бретта Лисона. Возглавляет команду 58-летний Тим Хантер, в начале 2000-х поработавший ассистентом в ряде команд НХЛ.

    На данный момент Канада выглядит главным фаворитом турнира — канадцы забросили больше всех шайб (22), пропустили меньше всех (3). Правда, игра в большинстве у них не самая выдающаяся, с учетом количества возможностей.

    Прогноз

    2.03
  • Прогноз: ТБ 6,5
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    • В первых матчах Россия выглядела не очень результативно, но в поединке со Швейцарией подопечных Валерия Брагина прорвало, а канадцы в принципе играют достаточно агрессивно в атаке. Можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,03. 0

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    Прогноз на Россия U20 — Канада U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 1 января 2019 года сборная России сыграет со сборной Канады. Начало матча — 04:00 мск.
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