Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2018 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 31 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Швейцарии. Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Россия U20.

Швейцария

В первых двух матчах группового раунда Швейцария дала бой и Чехии (1:2 ОТ) и Канаде (2:3). А перед встречей с Россией ей предстоит сыграть свой матч жизни со сборной Дании — проигравший отправиться в борьбу за выживание.

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Главные звезды сборной Швейцарии — это нападающие Филипп Курашев, Николас Мюллер, Нандо Эггенбергер и Валентин Нюссбаумер. Курашев оформил дубль в матче с Канадой, Эггенбергер забросил чехам. И в целом именно от игры этой четверки в основном зависит результат команды.

Швейцария отличается хорошей организацией игры, и сумела потрепать нервы двум фаворитам группы, взяв одно очко с чехами. Что еще более важно — у этой сборной отличная игра в большинстве, и все три шайбы швейцарцы забросили, пребывая в численном преимуществе.

Россия

Во втором матче группового раунда молодежная сборная России не без проблем, но взяла вторую победу, одолев Чехию (2:1). У подопечных Валерия Брагина 100% результат после двух поединков, и перед встречей со своим главным конкурентом сборной Канады очень важно взять третью победу без потери очков.

В матче против Чехии хорошо сыграл вратарь Петр Кочетков, отразив 24 из 25 бросков в створ. По шайбе забросили Артем Галимов и Николай Коваленко. Среди лидеров команды отметим также капитана Клима Костина, нападающих Виталия Кравцова, Григория Денисенко и Павла Шена.

В двух матчах группового раунда Россия пропустила лишь одну шайбу — традиционно сильная игра в обороне команд Брагина пока что подкрепляется хорошей игрой вратарей. Не очень результативно играет атака, но пока что этого хватает для побед.

Прогноз

В товарищеском матче перед МЧМ Россия обыграла Швейцарию 4:1. Сейчас сомнений в победе России почти нет, но с учетом того, что наша команда действует не очень результативно, и в товарищеском матче соперники тоже забросили немного шайб, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,84. 0