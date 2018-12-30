«Сент-Луис» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 2018 года «Сент-Луис Блюз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Питтсбург».

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» дома разобрался с «Баффало» (4:1), одержав вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Но в целом «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

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Против «Баффало» хорошо сыграл вратарь Джейк Аллен, отразивший 30 из 31 бросков в створ при равной игре. Отлично проявил себя молодой нападающий Роберт Тома, оформивший гол+пас, по шайбе на счету защитника Джея Боумистера, нападающих Райана О’Райлли и Патрика Маруна, по два ассиста у Давида Перрона и Александра Стина.

Российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков в поединке не набирали, причем Барбашев не забрасывает шайб пять матчей подряд. Травмированы защитники Карл Гуннарссон и Алекс Пьетранджело, нападающий Робби Фаббри.

Отличительной особенностью «Сент-Луиса» являются относительно неплохие спецбригады, которые входят в число 15-ти лучших в НХЛ. Но в целом по заброшенным/пропущенным шайбам «Блюз» занимают места в третьем десятке Лиги.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома разобрался с «Детройтом» (5:2), одержав четвертую победу подряд и шестую в последних семи поединках. «Пингвинз» существенно улучшили свое турнирное положение, закрепившись на третьем месте Столичного дивизиона.

Героями матча с «Детройтом» стали нападающие Филл Кессел и Дерек Брассар — оба оформили по дублю, а Кессел еще и отдал результативную передачу. Еще одна шайба на счету Патрика Хорнквиста, по два ассиста записали себе в актив российский форвард Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби. В лазарете пребывает защитник Джастин Шульц, под вопросом участие защитника Джейми Олексяка.

У «Питтсбурга» весьма сильная атака, забрасывающая в среднем 3,32 шайбы за матч (7-й показатель), в топ-10 входят спецбригады, но оборона и вратари оставляют желать лучшего — в среднем 2,97 пропущенных шайб за матч и 17-е место.

Прогноз

2.17 Прогноз: Победа «Сент-Луиса» в матче Сделать ставку!

Это первая встреча соперников в сезоне. «Питтсбург» набрал хороший ход и считается фаворитом противостояния, но на выезде «Пингвинз» ранее играли уж очень нестабильно. До двух последних побед выиграв лишь пару матчей из десяти на чужом льду. Рискнем с прогнозом на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 2,17. 0