«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» в серии буллитов дожал дома «Баффало» (4:3), одержав свою пятую победу подряд. Сейчас «Кэпиталз» уверенно лидируют в Столичном дивизионе, опережая «Коламбус» на четыре очка. Интересно, что в двух последних матчах «Вашингтон» побеждал именно в сериях буллитов, находясь в шаге от поражений.

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В игре с «Баффало» в основное время отличились Бретт Конноли, Якуб Врана и наш Александр Овечкин. Кроме того, Овечкин вместе с Евгением Кузнецовым забросили два буллита, и принесли победу «Вашингтону». Отметим результативную передачу Кузнецова и ассист защитника Дмитрия Орлова в основное время. Среди лидеров выделим также Никласа Бэкстрема и защитника Джона Карлссона. Травмированы защитники Кристиан Джоос и Брукс Орпик.

«Вашингтон» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,72 шайбы за матч (результативнее в НХЛ только «Тампа-Бэй»), и реализуя 26,3% большинства (5-й показатель). Но при этом у «Кэпиталз» лишь 18-я оборона и только 27-е меньшинство.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома уступил «Анахайму» (2:4), прервав серию из двух побед подряд. В целом в последних 10 матчах «Пингвинз» одержали поровну побед и поражений (по пять), и занимают четвертое место в Столичном дивизионе, находясь в шаге от топ-тройки и «Айлендерс».

В игре с «Анахаймом» «Питтсбург» вел в счете 2:0 благодаря шайбам нашего Евгения Малкина и Брайана Раста. Ассистами отметились еще три ключевых игрока — форварды Сидни Кросби и Фил Кессел, защитник Крис Летанг. Однако неудачная игра вратаря Кэйси ДеСмита и обороны позволила «Анахайму» вырвать победу. Из-за травмы в следующей игре не сыграет защитник Джастин Шульц. Под вопросом участие нападающих Патрика Хорнквиста и Доминика Симона.

Главная проблема «Питтсбурга» — это вратари и оборона, пропускающие в среднем 3,21 шайбы за матч (21-е место в НХЛ). В остальном результаты «Пингвинз» соответствуют лучшим командам НХЛ, включая 7-ю по результативности атаку — в среднем 3,36 заброшенных шайб за матч.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в результативном матче, а мы рискнем с прогнозом на выездную победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,29. Несмотря на то, что «Кэпиталз» сейчас выглядят мощнее, в очных встречах извечных врагов на первый план выходят бойцовские качества, и для «Пингвинз» это хороший шанс доказать свою состоятельность, несмотря на нестабильные результаты. 0