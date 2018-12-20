«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 декабря 2018 года финский «Йокерит» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — ЦСКА.

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» на выезде был разгромлен «Спартаком» (0:5), потерпев свое третье поражение подряд. Но третье место финнов в Западной конференции пока что непоколебимо — четыре очка преимущества над «Локомотив» при одной игре в запасе. Правда, отставание от СКА уже восемь очков.

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В игре со «Спартаком» неудачно сыграл номинально второй вратарь команды Янис Калниньш, пропустив пять шайб с 19 бросков. Впрочем, и Райан Запольски стабильностью в последних играх не блещет. Среди лидеров отметим защитников Алекса Гранта и Сами Леписто, нападающих Йессе Йоэнсуу, Сакари Манниннена, Брайана О’Нейла и Джона Нормана. Травмированы защитник Эемели Расанен, Марко Анттила и Петер Регин.

Не так давно «Йокерит» был лидером КХЛ по результативности в атаке и по проценту реализации большинства. Но сейчас результаты финнов несколько снизились (особенно ухудшилось большинство), а по игре в обороне «Йокерит» балансирует на грани топ-10.

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА умудрился проиграть всухую на выезде ничем не примечательному «Витязю» (0:2), прервав свою феноменальную серию из 18 побед подряд. Но первому месту армейцев в общей турнирной таблице КХЛ по-прежнему ничего не угрожает — пять очков преимущества над СКА и три очка — над «Автомобилистом».

Понятно, что выделить по игре с «Витязем» у ЦСКА некого, но и особых претензий вратарю Ларсу Йоханссону предъявить тоже нельзя. Что касается лидеров команды — это защитник Никита Нестеров, нападающие Линден Вэй, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Константин Окулов. Травмирован основной защитник Мэт Робинсон.

ЦСКА выглядит прекрасно почти по всем игровым показателям, но, естественно, лучше всего москвичи чувствуют себя при игре в обороне — чуть больше одной пропущенной шайбы в среднем за матч. А вот большинство надо подтягивать — в среднем 22,5% реализации и 8-е место.

Прогноз

«Йокерит» явно не в форме, но в родных стенах будет настроен дать бой лидеру КХЛ. С учетом хорошей обороны ЦСКА, это может привести к напряженному поединку без обилия заброшенных шайб. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0