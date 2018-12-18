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    «Коламбус» и «Вегас» сыграют от обороны

    «Коламбус» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 декабря 2018 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Коламбус» — «Вегас»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вегас».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» в овертайме уступил дома «Анахайму» (1:2), потерпев свое третье поражение в последних четырех играх. Однако «Блу Джекетс» по-прежнему удерживают за собой второе место в Столичном дивизионе.

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    Единственную шайбу в игре против «Анахайма» забросил нападающий Маркус Нутиваара. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков в створ. Один из лучших бомбардиров команды Артемий Панарин завершил поединок без очков. Среди лидеров команды отметим также защитников Зака Веренски, Сета Джонса, нападающего Кэма Аткинсона.

    Главная сила «Коламбуса» в его атакующей линии — в среднем 3,34 заброшенные шайбы за матч и 8-й показатель в НХЛ. В остальном результаты «Блу Джекетс» заметно хуже, включая спецбригады и игру в обороне — в среднем 3,25 пропущенные шайбы за матч и только 22-е место.

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» в овертайме на выезде уступил «Нью-Джерси» (4:5), прервав серию из двух подряд побед. В целом в последних десяти матчах «Голден Найтс» выиграли семь раз и занимают 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, но при этом находятся в зоне плей-офф и отстают от топ-тройки дивизиона всего на одно очко.

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    Матч с «Нью-Джерси» не удался вратарю «Вегаса» Марку-Андре Флери, который пропустил пять шайб с 42 бросков. Зато дублем выстрелил лучший бомбардир Уилльям Карлссон, по шайбе на счету Алекса Туха и Уилльяма Кэррьера, два ассиста у Джонатана Маршессо. Среди лидеров отметим также защитника Ши Теодора и нападающего Райли Смита. Травмированы нападающие Макс Пачиоретти и Эрик Хаула.

    «Вегас» в основном показывает средние результаты статистики. По игре в большинстве, заброшенным и пропущенным шайбам «Голден Найтс» находятся в районе 12-16 мест в НХЛ. Единственное исключение — хорошая игра в меньшинстве (83,2% надежности и 6-е место).

    Прогноз

    В четырех последних играх с участием «Коламбуса» ни разу не было заброшено больше пяти шайб. Так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,22. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 декабря 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча — 03:00 мск.
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