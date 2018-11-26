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    «Эдмонтон» обыграет на выезде «Лос-Анджелес» Ковальчука

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 ноября 2018 года

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
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    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома был разбит «Колорадо» (3:7), проиграв во второй раз в трех последних матчах, и в шестой — в последних десяти. «Кингз» уверенно расположились на дне своего Тихоокеанского дивизиона и всей Западной конференции.

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    С другой стороны, в последних трех матчах «Кингз» забросили восемь шайб, что вполне неплохо для такой команды. Причем лидерскую роль взвалили на себя далеко не основные игроки — форвард Мэтт Луфф оформил гол+пас, по шайбе на счету Кайла Клиффорда и Остина Вагнера (первая в сезоне). Но неудачно сыграл вратарь Кэлвин Петерсен, которого заменили после шестой шайбы на Петера Будая.

    Российский нападающий Илья Ковальчук не может набрать очки семь матчей подряд, а по показателю полезности («-12») он вместе с Дином Фанефом худший в составе «Кингз». Кроме того, у «Лос-Анджелеса» много травмированных игроков, среди которых два основных вратаря — Джонатан Куик и Джек Кэмпбелл, нападающие Джонни Бродзински, Адриан Кемпе и Тревор Льюис.

    «Лос-Анджелес» является абсолютно худшей командой НХЛ по игре в атаке. «Кингз» забрасывают в среднем лишь чуть больше двух шайб за игру и реализуют 12,7% большинства. А когда в атаке полный штиль, то и некогда лучшая оборона НХЛ разваливается, и также является одной из худших.

    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде в овертайме уступил непосредственному конкуренту по дивизиону «Анахайму» (1:2), потерпев свое третье поражение в последних четырех матчах и седьмое в последних десяти. Сейчас «Ойлерз» занимают 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на три очка от топ-тройки и зоны плей-офф Западной конференции.

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    В игре с «Анахаймом» снова отличились лучшие бомбардиры команды — Райан Ньюджент-Хопкинс отметился шайбой, Коннор Макдэвид — результативной передачей. Но их вместе с Леоном Драйзатлем стараний не хватает «Эдмонтону» — втроем эти парни набрали больше очков, чем все остальные игроки команды вместе взятые. В лазарете пребывает нападающий Тобиас Ридер.

    «Эдмонтон» показывает статистические результаты не намного лучше «Кингз», но все же входит в топ-15 НХЛ по игре в большинстве с реализацией в 21,1%. А вот атака и оборона в целом, а также меньшинство стабильно плохие. По всем этим показателям «Ойлерз» занимают 22-23 места в Лиге.

    Прогноз

    Матч непростой для прогнозирования, но при прочих равных мы делаем ставку на мощь атакующей тройки «Эдмонтона» и прогнозируем победу «Ойлерз» в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 06:30 мск.
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