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    «Вегас» должен обыграть «Сент-Луис» Тарасенко

    «Вегас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 ноября 2018 года

    НХЛ Вегас Голден Найтс Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Вегас» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 2018 года «Вегас Голден Найтс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Сент-Луис».
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    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» дома засушил «Анахайм» (5:0), прервав серию их двух поражений подряд. Но эта победа стала лишь четвертой для «Найтс» в последних десяти поединках, и они продолжают занимать предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе.

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    Героем матча стал основной вратарь команды Марк-Андре Флери, отразив 29 бросков и оформив свой третий шатаут в сезоне. Очень сильно сыграла вторая тройка нападения — Коди Икин забросили две шайбы, Алекс Тух записал себе в актив гол+пас, два ассиста у Макса Пасиоретти. Также нужно отметить первую в сезоне шайбу Томаса Гыкы и гол+пас защитника Ника Холдена. Травмированы Эрик Хаула и Пол Счастны, дисквалифицирован Нейт Шмидт.

    «Вегас» выделяется игрой вратарей и надежной обороной, пропуская в среднем 2,79 шайбы за матч (10-й показатель) и показывая 85,5% надежности в меньшинстве (5-й результат). Но у «Голден Найтс» третье худшее в Лиге большинство (лишь 16,7% реализации) и одна из худших линий атаки.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» в битве аутсайдеров Центрального дивизиона проиграл «Чикаго» (0:1). Это поражение стало вторым подряд для «Блюз» и пятым в последних десяти матчах. Хотя у «Сент-Луиса» три игры в запасе перед «Блэкхокс», они пока что опустились на последнее место в дивизионе.

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    Выделять в игре против «Чикаго» некого, разве что относительно неплохо сыграл вратарь Джейк Аллен, отразив 18 из 19 бросков. Один из лидеров атак «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко не набирает очки два матча подряд и не забрасывает шайб пять матчей кряду. Иван Барбашев за шесть матчей не забросил ни одной шайбы при лишь одном ассисте. Травмированы защитники Роберт Бертуццо, Джей Боумистер, нападающий Брэйден Шенн.

    «Сент-Луис», наоборот, пропускает слишком много (в среднем 3,25 шайбы за матч) и берет результаты благодаря хорошей атаке (те же 3,25 шайбы в среднем за матч) и большинству — 27,1% реализации.

    Прогноз

    Первый матч сезона завершился домашней победой «Сент-Луиса» (5:3). Сейчас обе команды пребывают в кризисе, но все же «Голден Найтс» играют дома, и мы рискнем с прогнозом на победу «Вегаса» в основное время с коэффициентом 2,16. 0

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    Прогноз на «Вегас» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 2018 года «Вегас Голден Найтс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 06:00 мск.
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