«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на своем льду справился с «Эдмонтоном», прервав серию из двух поражений подряд. Но всего в последних десяти поединках «Кэпиталз» выиграли лишь четыре раза. Хотя команда по-прежнему идет в топ-3 Столичного дивизиона, от последнего места ее отделяют всего два пункта.

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На удивление здорово сыграла против «Эдмонтона» третья тройка атаки — Дэван Смит-Пелли записал себе в актив гол+пас, Якуб Врана отличился шайбой, Трэвис Бойд отдал два ассиста. Также нужно выделить две передачи защитника Джона Карлсона и очередную шайбу Ти Джея Оши. Хороший матч получился у резервного вратаря Финикса Копли, отразившего 31 из 33 бросков.

Не ушли со льда без очков и россияне. Александр Овечкин забросил свою уже 11-ю шайбу в сезоне, лидируя в списке снайперов команды, а Евгений Кузнецов вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров команды (18 очков), отдав результативную передачу. Без очков завершил поединок защитник Дмитрий Орлов, но провел на льду почти 22 минуты. Травмирован защитник Брукс Орпик, дисквалифицирован нападающий Том Уилсон.

«Вашингтон» абсолютно лучшая атакующая команда в НХЛ на данный момент. «Кэпиталз» забрасывают больше всех шайб (в среднем 3,77 за матч) и лучше всех реализуют большинство (36,6%), но в обороне результаты с точностью до наоборот — одни из худших в НХЛ.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» на своем льду был уничтожен «Нью-Джерси» (1:5), и это поражение стало для «Пингвинз» четвертым подряд после четырех кряду побед. Но пока что запаса очков хватает, чтобы сохранять второе место в Столичном дивизионе.

Против «Нью-Джерси» снова неудачно сыграл вратарь Мэтт Мюррей, который был заменен по ходу матча на Кэйси Де Смита. Единственную шайбу забросил защитник Джейми Олексяк, а россиянин Евгений Малкин не набирает очки два матча подряд, хотя является лучшим бомбардиром команды (20 очков). В лазарете находятся защитник Джастин Шульц и нападающий Дерек Брассар.

«Питтсбург» также здорово выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,54 шайбы за матч, что является 3-м показателем в НХЛ. На уровне топ-10 (плюс-минус) находятся и спецбригады, а вот оборона и вратари надежностью не блещут.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился результативной победой домашней победой «Питтсбурга» в овертайме (7:6). Сейчас также можно ожидать результативную игру, но коэффициенты на тотал больше/меньше не совсем интересные. Так что можно рискнуть с прогнозом на быструю шайбу (с 1-й до 7-й минуты) с коэффициентом 2,05. 0