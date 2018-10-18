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    «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут подарить результативный поединок

    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 октября 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Вашингтон» — «Рейнджерс»
    Евгений Кузнецов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Рейнджерс».
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    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» на родном льду уступил «Торонто» (2:4), потерпев свое второе поражение подряд и третье в стартовых пяти матчах. При этом в трех первых играх «Кэпиталз» хотя бы набирали очки. В общем, старт сезона удачным для действующих обладателей Кубка Стэнли удачным не назовешь.

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    В игре с «Торонто» лучше всего проявила себя ударная тройка нападения «Вашингтона» — Евгений Кузнецов заработал гол+пас, Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Вместе с Никласом Бэкстремом оба россиянина возглавляют список лучших бомбардиров «Кэпиталз» с девятью и семью очками соответственно. Еще одну шайбу в матче забросил их партнер по тройке Чендлер Стивенсон. Российский защитник Дмитрий Орлов в пяти матчах отдал одну результативную передачу. Из-за дисквалификации не поможет команде нападающий Том Уилсон.

    «Вашингтон» очень силен в атаке — в среднем за игру команда забрасывает 4 шайбы (6-й показатель) и реализует 36,8% большинства (4-й результат), но в обороне ситуация ужасная — в среднем 3,8 пропущенных шайб за матч и только 26-й показатель в НХЛ. Не намного лучше и меньшинство с надежностью в 77,8%.

    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону» (1:2), потерпев свое четвертое поражение в пяти стартовых матчах сезона. Более того, единственная победа была добыта лишь в овертайме — ужасающий старт сезона для команды из Нью-Йорка.

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    Единственную шайбу «Рейнджерс» в прошлой игре забросил форвард Мика Зибанеджад. Еще один швед Йеспер Фаст с 4 (1+3) очками является лучшим бомбардиром команды. Неплохой старт сезона получила у россиянина Павла Бучневича, у которого уже 3 (2+1) очка в пяти поединках. Владислав Наместников в четырех играх отдал одну результативную передачу. Не слишком удачный дебют вышел у голкипера АлександраГеоргиева, который сыграл один матч, пропустив семь шайб. В списке травмированных форварды Мэтт Белески и Кристоваль Ньевес, но оба не играют с начала сезона.

    С таким результатами ожидать хорошую статистку от «Рейнджерс» нет смысла. Ни по одному из показателей клуб из Нью-Йорка не входит даже в топ-20 команд НХЛ, а хуже всего обстоят дела с реализаций большинства — всего 8,3% и 27-е место в Лиге.

    Прогноз

    Учитывая, что обе команды испытывают проблемы с обороной, и при этом «Вашингтон» играет очень результативно, можно поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 02:00 мск.
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