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    Одержит ли «Автомобилист» в игре с «Локомотивом» свою 10-ю победу в сезоне?

    «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 сентября

    КХЛ Автомобилист Локомотив
    Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив»
    Анатолий Голышев
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 сентября екатеринбургский «Автомобилист» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив».
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    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде засушил «Йокерит» (3:0) и продлил серию побед до девяти подряд. На данный момент клуб из Екатеринбурга остается единственным в КХЛ, который не потерпел ни единого поражения в сезоне. Более того, последние пять побед команда Андрея Мартемьянова одержала на выезде, и сейчас начнет трехматчевую домашнюю серию.

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    В игре с «Йокеритом» свою седьмую победу в сезоне и первый шатаут оформил голкипер Якуб Коварж, снова отменно проявили себя лидеры — Анатолий Голышев, Дэн Секстон, Стефан Да Коста и другие. В списке травмированных пребывает только один исполнитель — не основной нападающий Максим Рассейкин.

    На данный момент найти слабые стороны «Автомобилиста» непросто. У команды одна из лучших атак в лиге в плане результативности, достаточно хорошая оборона, вратари и спецбригады. По всем показателям Екатеринбург по праву находится на вершине турнирной таблицы.

    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» дома всухую уступил СКА (0:2). Это поражение стало вторым в последних трех матчах и вторым в четырехматчевой домашней серии. Ярославцы уже потеряли лидерство в Западной конференции, пропустив вперед «Йокерит», и несколько растеряли игру после пяти подряд побед на старте сезона.

    Все лидеры «Локомотива» в строю — это нападающие Андрей Локтионов, Брэндон Козун, Петри Контиола, защитник Якуб Накладал. Неплохо выглядят сразу два вратаря — Александр Салак и его дублер Илья Коновалов. В списке травмированных лишь нападающий Егор Коршков и защитник Рушан Рафиков, но это не основные исполнители.

    Как и в прошлом сезоне «Локомотив» делает ставку на надежную игру в обороне. Ярче всего это заметно по игре в меньшинстве — 93,9% надежности и всего две пропущенные шайбы в 33 попытках соперников — лучший показатель в КХЛ. Пропускают ярославцы тоже немного — в среднем 1,78 шайбы за игру — это пятый лучший результат в КХЛ. Но большинство и результативность атаки на среднем уровне.

    Прогноз

    Несмотря на то, что «Автомобилист» играет дома и считается фаворитом поединка, «Локомотив» как раз та команда, которая вполне может прервать победную серию лидера.

    Ярославцы однозначно едут за очками, и практически гарантировано будут сушить игру. А это значит, что есть шанс увидеть меньше 4,5 шайб за матч с коэффициентом 2,04. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 сентября екатеринбургский «Автомобилист» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск.
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