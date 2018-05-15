ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Вегас» может сравнять счет в серии с «Виннипегом»

    «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Марк-Андре Флери
    Марк-Андре Флери
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 15 мая «Виннипег Джетс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Вегас».

    «Виннипег»

    В первом матче финала Западной конференции «Виннипег» на своем льду сумел обыграть «Вегас» (4:2) и повел в серии. Теперь «Джетс» важно развить успех, одержав вторую подряд победу перед выездом в Лас-Вегас.

    Все прогнозы на хоккей

    Героем матча стал нападающий Блейк Уилер, который стал автором ассистентского хет-трика. Также нужно отметить гол+пас центрфорварда первого звена Марка Шайфли и защитника второй пары Дастин Бафлина. Хороший поединок провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 19 из 21 броска по воротам.

    «Виннипегу» удался сильный и результативный старт поединка – к 8-й минуте команда забросила три шайбы, что и предопределило результат игры в пользу «Джетс». Кроме того, команда забросила две шайбы в большинстве, блокировала больше бросков и провела больше силовых приемов.

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» на выезде уступил «Виннипегу» (2:4). «Найтс» впервые в этом плей-офф проиграли в первом матче серии, но впервые стартовали на выезде. Главная задача «Вегаса» — взять хотя бы одну победу над «Джетс» перед матчами на своем льду.

    Ближайшие события

    Очередной сильный поединок провел у команды Джонатан Маршессо, поучаствовав в двух голах «Вегаса». Снова отличился голом нападающий Уилльям Карлссон. А вот вратарь Марк-Андре Флери сыграл не лучший поединок, пропустив четыре гола с 26 бросков. В том числе три за первые восемь минут.

    Неудачная игра Флери и неудачный старт поединка стали главными причинами поражения «Вегаса». Но при этом «Найтс» также уступили «Джетс» по всем статистически показателям.

    Прогноз

    2,34Победа «Вегаса» в матче

    Несмотря на уверенную победу «Виннипега», команду рано или поздно догонит усталость после тяжелой семиматчевой серии с «Нэшвиллом», после которой у «Джетс» был всего день отдыха. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Вегаса» во втором матче с коэффициентом 2,34.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада«Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Заключительный тур АПЛ
  • 4,30
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилах«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Фактор Пастрнака. Сборная России проиграла Чехии в овертайме
  • Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.
    •
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов