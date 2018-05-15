«Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 мая

«Виннипег»

В первом матче финала Западной конференции «Виннипег» на своем льду сумел обыграть «Вегас» (4:2) и повел в серии. Теперь «Джетс» важно развить успех, одержав вторую подряд победу перед выездом в Лас-Вегас.

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Героем матча стал нападающий Блейк Уилер, который стал автором ассистентского хет-трика. Также нужно отметить гол+пас центрфорварда первого звена Марка Шайфли и защитника второй пары Дастин Бафлина. Хороший поединок провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 19 из 21 броска по воротам.

«Виннипегу» удался сильный и результативный старт поединка – к 8-й минуте команда забросила три шайбы, что и предопределило результат игры в пользу «Джетс». Кроме того, команда забросила две шайбы в большинстве, блокировала больше бросков и провела больше силовых приемов.

«Вегас»

В прошлом матче «Вегас» на выезде уступил «Виннипегу» (2:4). «Найтс» впервые в этом плей-офф проиграли в первом матче серии, но впервые стартовали на выезде. Главная задача «Вегаса» — взять хотя бы одну победу над «Джетс» перед матчами на своем льду.

Очередной сильный поединок провел у команды Джонатан Маршессо, поучаствовав в двух голах «Вегаса». Снова отличился голом нападающий Уилльям Карлссон. А вот вратарь Марк-Андре Флери сыграл не лучший поединок, пропустив четыре гола с 26 бросков. В том числе три за первые восемь минут.

Неудачная игра Флери и неудачный старт поединка стали главными причинами поражения «Вегаса». Но при этом «Найтс» также уступили «Джетс» по всем статистически показателям.

Прогноз

2,34Победа «Вегаса» в матче

Несмотря на уверенную победу «Виннипега», команду рано или поздно догонит усталость после тяжелой семиматчевой серии с «Нэшвиллом», после которой у «Джетс» был всего день отдыха. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Вегаса» во втором матче с коэффициентом 2,34.

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