«Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 мая

«Виннипег»
В первом матче финала Западной конференции «Виннипег» на своем льду сумел обыграть «Вегас» (4:2) и повел в серии. Теперь «Джетс» важно развить успех, одержав вторую подряд победу перед выездом в Лас-Вегас.
Героем матча стал нападающий Блейк Уилер, который стал автором ассистентского хет-трика. Также нужно отметить гол+пас центрфорварда первого звена Марка Шайфли и защитника второй пары Дастин Бафлина. Хороший поединок провел голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 19 из 21 броска по воротам.
«Виннипегу» удался сильный и результативный старт поединка – к 8-й минуте команда забросила три шайбы, что и предопределило результат игры в пользу «Джетс». Кроме того, команда забросила две шайбы в большинстве, блокировала больше бросков и провела больше силовых приемов.
«Вегас»
В прошлом матче «Вегас» на выезде уступил «Виннипегу» (2:4). «Найтс» впервые в этом плей-офф проиграли в первом матче серии, но впервые стартовали на выезде. Главная задача «Вегаса» — взять хотя бы одну победу над «Джетс» перед матчами на своем льду.
Очередной сильный поединок провел у команды Джонатан Маршессо, поучаствовав в двух голах «Вегаса». Снова отличился голом нападающий Уилльям Карлссон. А вот вратарь Марк-Андре Флери сыграл не лучший поединок, пропустив четыре гола с 26 бросков. В том числе три за первые восемь минут.
Неудачная игра Флери и неудачный старт поединка стали главными причинами поражения «Вегаса». Но при этом «Найтс» также уступили «Джетс» по всем статистически показателям.
Прогноз
Несмотря на уверенную победу «Виннипега», команду рано или поздно догонит усталость после тяжелой семиматчевой серии с «Нэшвиллом», после которой у «Джетс» был всего день отдыха. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Вегаса» во втором матче с коэффициентом 2,34.
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