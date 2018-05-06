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    Россия забросит Австрии меньше шайб чем Франции

    Австрия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 6 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
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    Россия забросит Австрии меньше шайб чем Франции
    fhr.ru
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 6 мая сборная России сыграет со сборной Австрии. Начало матча – 13:15 мск. Прогноз на Австрия — Россия.

    Австрия

    В первом матче чемпионата мира Австрия, проигрывая 0:2, сумела зацепиться за ничью в основное время со Швейцарией. Хотя в итоге австрийцы проиграли, но даже одно очко для этой команды можно считать хорошим результатом. Напомним, в прошлом году Австрия выиграла первый дивизион, и ее главная задача – закрепиться в элите.

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    Тем более, в Дании Австрия не может рассчитывать на троих игроков из НХЛ – нападающих Томаша Ванека, Михаэля Грабнера и Михаеля Раффля. Не попал на чемпионат мира и ветеран Томас Раффль. Так что обратить внимание можно разве что на опытного вратаря Бернхарда Штаркбаума из «Ред Булл Зальцбург».

    Австрия – опытная сборная без звезд и ярких исполнителей. Достаточно медленная, но цепкая дисциплинированная и трудолюбивая команда с неплохим вратарем. При этом к игре с Россией после тяжелой битвы со Швейцарией у австрийцев останется немного сил.

    Россия

    В первом матче на чемпионате мира сборная России уничтожила сборную Франции (7:0). Теперь нашу команду ждет встреча с еще одной сборной, главная задача которой – сохранение прописки в топ-дивизионе.

    Ближайшие события

    Отличную игру с Францией показала первая тройка нападения сборной – Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Павел Дацюк. Но также хорошо сыграла оборона и вратарь Василий Кошечкин, оформивший шатаут. Впрочем, работы у него было совсем немного.

    Индивидуальное мастерство игроков, скорость индивидуальная и командная – во всем этом россияне были на голову сильнее французов. Австрия уступает в классе также очень заметно, а значит главная проблема для нашей сборной – мотивация и настрой.

    Прогноз

    2,02ТМ 6,5

    Учитывая разницу в классе команд, сомнений в победе России у букмекеров нет. С другой стороны, Австрия должна играть более дисциплинированно, чем Франция. У австрийцев более сбалансированный состав и сильнее вратарь. Франции наша команда забросила семь шайб, но с Австрией, вероятно, голов может быть чуть меньше. Так что можно присмотреться к ставке на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 2,02.

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