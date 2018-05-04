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    Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира

    Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Франции
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    Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира
    fhr.ru
    В рамках группового этапа чемпионата мира 4 мая сборная России сыграет со сборной Франции. Начало матча – 17:15 мск. Прогноз на Россия — Франция.

    Россия

    Перед чемпионатом мира сборная России провела ряд контрольных матчей, в том числе шесть поединков в рамках Евротура. Однако потерпела в них пять поражений, и лишь в последней игре с Чехией сумела выиграть – 4:2.

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    Из-за травм и по другим причинам сборной России на чемпионате мира не поможет ряд игроков из НХЛ. Но все же шесть человек, в том числе Евгений Дадонов и Павел Бучневич, приедут из-за океана. Кроме НХЛовцев лидерами команды должны стать Никита Гусев, Павел Дацюк, Кирилл Капризов и Богдан Киселевич. Первым номером сборной будет Василий Кошечкин.

    Россия показала слабую результативность атаки в шести матчах Евротура, которые провела уже при новом тренере – Ильи Воробьеве. Главная задача игроков – привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба. Также важная задача – наладить игру в атаке.

    Франция

    В апреле в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Франции провела восемь контрольных поединков со сборными Германии, Словакии, Чехии и Дании. Выиграть удалось лишь трижды – дважды у датчан и один раз у словаков.

    Ближайшие события

    Франция, скорее всего, будет бороться за выживание, так как в составе команды нет двух лучших нападающих – Антуана Русселя из «Далласа» и Пьерра-Эдуарда Беллмара из «Вегаса», который еще продолжает бороться в плей-офф с «Найтс». Также из-за травмы не поможет команде лучший снайпер чемпионата Финляндии Шарль Бертран из «Кярпята». Без них надежда в атаке – это Стефан Да Коста. Единственный представитель НХЛ в команде – защитник Йоханн Овиту из «Эдмонтона».

    Сборная Франции – харАктерная команда, которая способна собраться на один отдельно взятый матч. При этом французы любят играть жестко, но у них не самая лучшая оборона и вратари.

    Прогноз

    2,85ТБ 5,5

    Франция не досчиталась ряда лидеров на предстоящий турнир, так что сомнений букмекеров в победе России нет. Мы же рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,85.

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